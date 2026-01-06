炎明熹傳加盟Sony Music做一姐 1.7攜新歌開發布會強勢回歸

《聲夢傳奇》第一季總冠軍炎明熹（Gigi）入行後備受力捧，TVB更用盡資源將炎明熹推上「樂壇小天后」之位，在內地為她打開知名度。現年20歲的炎明熹，年前因傳出有意離巢，之後鮮有在幕前露面，直到去年底與TVB的合約告一段落，回復自由身後即復工。近日有消息指，炎明熹將加盟Sony Music唱片公司，並於明日（7日）出席新歌發布會。

炎明熹傳推出新歌

炎明熹於去年底透過原創粵語音樂劇《一束光 — 高錕的記憶》，再度公開演出，之後在12月24日平安夜在在亞博覽舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》音樂會，火速收復失地。早前炎明熹已宣布自組「然后工作室有限公司」升格做老闆，近日再有新消息，網傳炎明熹「復出」推出新歌，MV將於1月7日在全球音樂播放平台上架。

炎明熹傳做陳柏宇林奕匡師妹

炎明熹對將於明日推出新歌，同日舉行新歌發布會，並在本周四現身電台宣傳新歌一事，未獲官方證實。對於傳出加盟Sony Music唱片公司，成為陳柏宇、林奕匡、黃妍等小師妹，更隨時被力捧為新一姐，早前曾以模稜兩可的態度回應。

