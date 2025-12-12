炎明熹時刻受焦慮情緒困擾 感恩粉絲不離棄︰令我變「焦糖」

炎明熹（Gigi）停工多時，第一步回歸舞台的演出，就是挑戰音樂劇，參與演出原創音樂劇《一束光 高錕的記憶》，與葉巧琳（Mischa）及海兒（Hedy）早前在東九文化中心同台。

被愛包圍

音樂劇於12月5日完成15場的演出，事隔幾天，Gigi心情稍作沉殿，昨晚在網上上載多張演出期間，於後台化妝間拍下的照片及幾段綵排片段，見她的化妝間貼滿多張合照，友人送上的心意卡及一些小禮物；她形容，最重要的還是感謝粉絲的支持，讓她把焦慮心情變成「焦糖」，她留言︰「其實我變成『焦糖』嘅原因，好大部份係因為你哋，感恩遇上你哋！」即引來大量粉絲留言讚她「甜到犯晒規」、「甜GiGi」等，Gigi作有回覆，互動十分暖心。