Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

炎明熹時刻受焦慮情緒困擾 感恩粉絲不離棄︰令我變「焦糖」

影視圈
更新時間：14:22 2025-12-12 HKT
發佈時間：14:22 2025-12-12 HKT

炎明熹（Gigi）停工多時，第一步回歸舞台的演出，就是挑戰音樂劇，參與演出原創音樂劇《一束光 高錕的記憶》，與葉巧琳（Mischa）及海兒（Hedy）早前在東九文化中心同台。

被愛包圍

音樂劇於12月5日完成15場的演出，事隔幾天，Gigi心情稍作沉殿，昨晚在網上上載多張演出期間，於後台化妝間拍下的照片及幾段綵排片段，見她的化妝間貼滿多張合照，友人送上的心意卡及一些小禮物；她形容，最重要的還是感謝粉絲的支持，讓她把焦慮心情變成「焦糖」，她留言︰「其實我變成『焦糖』嘅原因，好大部份係因為你哋，感恩遇上你哋！」即引來大量粉絲留言讚她「甜到犯晒規」、「甜GiGi」等，Gigi作有回覆，互動十分暖心。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
19小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
8小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
6小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
23小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
59分鐘前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
22小時前
71歲TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
4小時前