63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者

TVB經典劇集《尋秦記》是不少90後、00後的童年回憶，電影版即將上映，令一眾劇迷引頸以待。除了主角項少龍（古天樂 飾）外，劇中一眾配角也同樣令人印象深刻。其中，飾演項少龍結拜兄弟「滕翼」的黃文標，憑其驍勇善戰的形象深植人心。近日，有網民在Threads上分享了一則帖文，表示大約一年前在商場偶遇了黃文標，大讚他為人親民。

黃文標被認出Nice爆合照

從帖文可見，該網民描述當時雖然猶豫了一下，但覺得機會難得，最終還是上前詢問：「請問係咪《尋秦記》嘅滕翼大哥？」並請求合照。黃文標不但沒有拒絕，還非常親切（nice）地答應了。該網民表示：「能見到健康又精神嘅滕翼大哥真係好！」在網民分享的合照中，年過60歲的黃文標雖然鬚髮皆白，但面色紅潤，笑容滿面，看起來精神矍鑠。他身穿黑藍色外套，搭配條紋Polo衫和一個斜揹袋，造型休閒，親和力十足。

黃文標被封「御用惡人」

黃文標於1989年加入無綫電視藝員訓練班，入行超過三十年。由於外形比較粗獷，他經常被派演黑社會、劫匪等反派角色，成為「御用惡人」。然而，他效力無綫後期收入銳減，最後於2012年決定離巢。

黃文標為生計放下身段

回復自由身後，黃文標為維持生計，放下演員身段。在朋友介紹下，他兼職開車送魚，每日清晨到魚市場取貨，也為前藝人好友游飈的環保科技公司擔任銷售。儘管生活不易，他仍未放棄演戲。他向老闆言明，只要有拍攝工作，他會以演戲為先，拍完再回來上班，足見他對演藝事業的熱愛。

黃文標拍拖9年分手收場

在事業之外，黃文標的感情路亦不平順。他透露，與拍拖九年、比他年輕24歲的女友已分手，並直言分手原因是第三者介入。此外，他也承認經濟問題，以及與女方媽媽的關係不好，導致感情破裂的因素，直言前女友的媽媽一直對他沒有好感。雖然至今仍會想念對方，但已分手超過5年，也明白復合機會渺茫。

作為家中孻仔，黃文標對於未能在母親生前完成她「置業成家」的心願，感到非常遺憾和內疚，這也成為他心中的一個結。

