「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作

曾在《黑色追緝令》及《變相怪傑》中，以精湛反派演技深植人心的美國男星彼得·格雷（Peter Greene），於12月12日被發現陳屍在紐約的公寓中，終年60歲。突如其來的消息震驚了娛樂圈，也讓許多喜愛他的影迷感到惋惜。

Peter Greene陳屍公寓

據外媒報導，警方在接獲報案後前往格林的住處，發現Peter Greene已無生命跡象。據指，由於鄰居發現Peter Greene的公寓傳出持續超過24小時的音樂聲，因此才報警處理。雖然現場沒有打鬥或外力入侵的跡象，但詳細死因仍有待法醫鑑定。

相關閱讀：大熱劇集女星過馬路被撞至頭部重創 送院搶救不治終年60歲 2023年代表作變遺作

Peter Greene擅長演奸角

經理人Gregg Edwards悲痛地證實了Peter Greene的死訊，並表示：「沒有人比彼得更會演壞人。」他也透露，在螢光幕下的Peter Greene，其實擁有不為人知的溫柔面，以及一顆寬厚善良的心。他更稱讚Peter Greene是地球上最優秀的性格演員之一，也是他很要好的朋友，對於他的離世感到非常不捨。

Peter Greene憑兩電影奠定反派地位

Peter Greene在90年代初期以多個突破性的角色打開知名度。1994年，他在《變相怪傑》中，飾演反派Dorian Tyrell，囂張跋扈的形象令觀眾印象深刻。同年，他更在鬼才導演Quentin Tarantino的經典之作《黑色追緝令》中，飾演變態保安Zed，奠定了他「反派專業戶」的地位。

相關閱讀：馬國明父親離世低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家

Peter Greene留下未完成的遺作

經理人Gregg Edwards透露，Peter Greene原定明年將與Mickey Rourke合作拍攝獨立驚悚片《Mascots》，劇組對於他的驟逝感到相當震驚與悲傷。此外，他還有一部紀錄片的旁白工作正在進行中。

相關閱讀：艾威愛妻離世半年未放下 重返《再見愛人》告白換方式陪伴：她沒有消失