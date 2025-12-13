Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作

影視圈
更新時間：22:22 2025-12-13 HKT
發佈時間：22:22 2025-12-13 HKT

曾在《黑色追緝令》及《變相怪傑》中，以精湛反派演技深植人心的美國男星彼得·格雷（Peter Greene），於12月12日被發現陳屍在紐約的公寓中，終年60歲。突如其來的消息震驚了娛樂圈，也讓許多喜愛他的影迷感到惋惜。

Peter Greene陳屍公寓

據外媒報導，警方在接獲報案後前往格林的住處，發現Peter Greene已無生命跡象。據指，由於鄰居發現Peter Greene的公寓傳出持續超過24小時的音樂聲，因此才報警處理。雖然現場沒有打鬥或外力入侵的跡象，但詳細死因仍有待法醫鑑定。 

相關閱讀：大熱劇集女星過馬路被撞至頭部重創 送院搶救不治終年60歲 2023年代表作變遺作

Peter Greene擅長演奸角

經理人Gregg Edwards悲痛地證實了Peter Greene的死訊，並表示：「沒有人比彼得更會演壞人。」他也透露，在螢光幕下的Peter Greene，其實擁有不為人知的溫柔面，以及一顆寬厚善良的心。他更稱讚Peter Greene是地球上最優秀的性格演員之一，也是他很要好的朋友，對於他的離世感到非常不捨。 

Peter Greene憑兩電影奠定反派地位

Peter Greene在90年代初期以多個突破性的角色打開知名度。1994年，他在《變相怪傑》中，飾演反派Dorian Tyrell，囂張跋扈的形象令觀眾印象深刻。同年，他更在鬼才導演Quentin Tarantino的經典之作《黑色追緝令》中，飾演變態保安Zed，奠定了他「反派專業戶」的地位。

相關閱讀：馬國明父親離世低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家

Peter Greene留下未完成的遺作

經理人Gregg Edwards透露，Peter Greene原定明年將與Mickey Rourke合作拍攝獨立驚悚片《Mascots》，劇組對於他的驟逝感到相當震驚與悲傷。此外，他還有一部紀錄片的旁白工作正在進行中。 

相關閱讀：艾威愛妻離世半年未放下 重返《再見愛人》告白換方式陪伴：她沒有消失

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
大熱劇集女星過馬路被撞至頭部重創 送院搶救不治終年60歲 2023年代表作變遺作
大熱劇集女星過馬路被撞至頭部重創 送院搶救不治終年60歲 2023年代表作變遺作
影視圈
6小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
9小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
10小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
8小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
12小時前
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
00:39
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
即時國際
2小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
10小時前
萬呎高空追光 紐約飛香港航班罕與極光同行 乘客傳授拍攝秘技
萬呎高空追光 紐約飛香港航班罕與極光同行 乘客傳授拍攝秘技｜Juicy叮
時事熱話
6小時前