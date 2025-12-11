馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家

馬國明曾任煤氣公司工程師的父親最近離世，今晨（11日）《星島頭條》獨家直擊馬國明為離世爸爸舉殯。馬父的喪禮進行得非常低調，並無任何宗教儀式，昨晚（10日）在世界殯儀館設靈，大殮儀式於今晨完成後，靈柩移送到歌連臣角火葬場進行火化。

馬國明神情哀傷

馬國明一身黑色素服，負責捧父親遺照登上靈車，到達火葬場時，停車擾攘約五分鐘，由工作人員移送靈柩進場，馬國明捧爸爸的遺照落車，到達大堂入口靜候大約10分鐘，期間馬國明與工作人員了解儀式流程。隨後同樣以全累打扮、戴上粗框眼鏡的馬國明太太湯洛雯，陪同奶奶及其他親友乘旅遊巴抵達，湯洛雯細心扶奶奶落車，一行人步向大堂入口匯合馬國明，一同進場。

馬國明湯洛雯致意

火化儀式結束後，喪禮堂官帶領現場大約30位親友檻過火盆，馬國明神情哀傷拖住老婆離開，兩人檻過火盆後，再一左一右細心扶住馬國明媽媽上車，期間湯洛雯向記者合十致意。記者在眾人上車前問馬國明可否講兩句，他只表示：「有心啦，有心啦。」之後扶母親上旅遊巴離開，湯洛雯再次向記者合十表示有心。

