大熱劇集女星過馬路被撞至頭部重創 送院搶救不治終年60歲 2023年代表作變遺作

影視圈
更新時間：16:00 2025-12-13 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-13 HKT

在知名影集《The Marvelous Mrs. Maisel》（《了不起的梅索太太》）中飾演警官一角而為人所知的女星Wenne Alton Davis，於12月8日在紐約橫越馬路時遭車輛撞擊，頭部受重創，送院搶救後不治，終年60歲。肇事駕駛者是一名61歲男性，他在事發後留在現場，並未受傷。目前警方尚未逮捕任何人，車禍調查小組仍在持續調查中。

Wenne Alton Davis演警官成代表作

Wenne Alton Davis在知名影集《The Marvelous Mrs. Maisel》（《了不起的梅索太太》）第五季中飾演一名警官，該集於2023年播出，這也是她最後一次在螢光幕前亮相。她的演藝生涯可追溯至2004年的短片《Ladies Room》，之後她陸續在多部電影和電視影集中演出，包括《Rescue Me》、《Shame》、《The Normal Heart》、《American Odyssey》、《Blindspot》、《New Amsterdam》以及《Girls5eva》。

