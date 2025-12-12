宏福苑五級火｜王祖藍證好友罹難 含淚憶從失聯到盼望遺體完整心碎過程：需要接受事實

王祖藍與太太李亞男日前出席活動，身為大埔街坊，二人提及早前發生的宏福苑五級大火時，神情嚴肅，倍感哀傷。王祖藍更首度披露，有朋友於大火中不幸喪生，並詳述了從失聯到確認死訊的心碎過程，一度眼濕濕。

王祖藍好友於大火中失聯後離世

活動上，王祖藍被問及大埔大火事件，他沉重地表示有朋友在事件中離世：「我們有認識嘅……走咗。」王祖藍憶述，整個過程充滿煎熬：「嗰幾天好困難嘅過程係，最初收到消息，大家就祈禱，仲希望會搵得返。」他指事發第一日，好友仍能與家人聯絡，但之後便開始失聯，自此音訊全無。

失聯後，他們經歷了從抱有希望到慢慢絕望的階段。王祖藍語帶傷感地說：「開始有個盼望，希望搵返……之後變成可能要接受（離世），要有心理準備。接受咗有心理準備之後，你需要接受呢個事實。接受事實之後，都希望（遺體）完整。」

王祖藍欣賞港人守望相助

王祖藍形容，整個尋人的過程就是不斷與相關部門聯絡，等待消息，最終收到「找到」的結果。他亦藉此感謝消防員的努力：「消防員好好。」最後，王祖藍向朋友家人表達慰問：「希望我朋友嘅家人都可以……慢慢好起來。」王祖藍指這次不幸事件，讓更懂得珍惜眼前人，也指香港人體現了守望相助的精神。

王祖藍籲珍惜眼前人

經歷好友離世，王祖藍對生命有更深體會，感慨「今日唔知聽日事」。他和太太李亞男都呼籲大家要珍惜生命、珍惜每一日，並多關心家人和注重身體健康，「有少少唔舒服我哋就會去睇醫生。」王祖藍更透露，正因他不斷提醒身邊朋友去做身體檢查，有朋友因而及早發現並治癒了初期的癌症，「醫生話好彩你哋叫佢嚟！」

