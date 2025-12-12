艾威愛妻離世半年未放下 重返《再見愛人》告白換方式陪伴：她沒有消失

66歲的艾威四年前宣布與陳美玲（Lisa）結束18年婚姻關係，翌年二人亮相內地真人騷《再見愛人2》，成功復婚。可惜Lisa因家族遺傳性多囊肝和多囊腎，病情惡化，於今年5月病逝。太太離世半年，艾威近日現身新一季《再見愛人5》，分享對亡妻的思念。

艾威日常生活勾起回憶

節目中，被問到夜深人靜時會否想起亡妻，艾威直言：「基本上她是沒有消失的。」艾威憶述在生活中的點滴，輕易勾起與太太的回憶。艾威舉例搭港鐵轉車時，便會想起每日到醫院探望Lisa的過程，乘車時又會想起二人商量在哪一站下車的畫面。

艾威又指家中的愛犬同樣懷念女主人，總是靜靜地睡在Lisa生前的位置，聞著她留下的氣味。艾威語帶傷感地說：「所以我基本上是不能忘記她的，只能把傷感放下、接受。」艾威不捨亡妻，坦承每次提起對方都會控制不住：「忍住就忍住，忍不住也沒辦法。」

艾威感覺太太從未遠去

艾威在Lisa離世後，為她舉行海葬，自言住在海邊的他，現時每日到沙灘跑步，都會將海浪聲當作是亡妻的聲音：「我會跟她打招呼，『不要煩我。』那些海浪代表她的聲音。」艾威又稱太太從未遠去，只是以另一種形態存在生命中。

