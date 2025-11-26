80年代「御用警察」日本仔神隱30年終曝光 罕談移民加拿大近況背後原因全為「陸叔」

80年代港產電影「御用警察」、人稱「日本仔」的田沃豐（又名田自義），雖然單憑外名字分分鐘覺得有點陌生，不過見到他的樣子，一定知道他是誰。田沃豐從80年代開始，先後演出逾百套電影和電視劇，當中飾演過無數次軍裝警員。

田沃豐身形比當年發福了不少

田沃豐在1995年離開香港演藝圈後，移民加拿大開餐館，已經甚少再再現身幕前，近年參與溫哥華影視人協會的活動，日前李婉華的YouTube的直擊活動，發現了「日本仔」田沃豐的身影，久違了的田沃豐身形比當年發福了不少。

「日本仔」田沃豐一貫親切的模樣

「日本仔」田沃豐在鏡頭前一貫親切的模樣，談到近況，他說：「人生如戲劇，做人好似演戲，我嚟咗溫哥華都差唔多30幾年，我係冇煩惱，所有嘅嘢乜嘢都唔好記，因為做人今日唔知聽日事，以前嘅嘢過咗去，今朝有酒今朝醉。」「日本仔」田沃豐原來1994年已經移民溫哥華：「已經超過三十年，有一段時間去咗美國嘅三藩市、Sacramento、Bay Area，跟住又去咗紐約。」

「日本仔」田沃豐視「陸叔」為恩師

李婉華笑稱當年演出很特別，「日本仔」田沃豐笑說：「係好有趣，因為我哋嘅角色好正氣，做警察，可惜我嘅拍檔陸叔冇嚟，因為佢嚟咗加拿大，我先會過嚟，佢真係我嘅恩師。」「日本仔」田沃豐口中所講的「陸叔」正是活躍於70-90年代的陸應康。本身任職警察的「陸叔」陸應康在1976年加入娛樂圈，第一套參與的電影就是1976年的《賭王大騙局》，其後參與過由張國榮主演的《失業生》、1981年《膽搏膽》、《摩登雜差》等作品，雖然大多是客串角色，戲份也不重，但由於他曾多次飾演警察的關係，所以對不少老一代人來說同樣深入民心。在80、90年代，「陸叔」陸應康加入了TVB，先後參演過《倚天屠龍記》、《我本善良》等作品。有傳當年這對孖寶拍住上搞生意，引入輔警出任特約演員，直到移民後，才將股份轉讓其他人。

