70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻

現年75歲的TVB「御用富翁」潘志文，曾是亞視的一線小生，過檔TVB後亦拍過不少經典劇集。因其高大外型和富豪氣質，在《天地男兒》、《再創世紀》等經典劇集中塑造了多個深入民心的角色，至今在內地仍享極高人氣。近年，潘志文因多次在劇中飾演中風角色，而被網民封為「御用中風王」。早前他被目睹手持柺杖出行，引發外界對其健康狀況的擔憂。

潘志文持柺杖健康有隱憂？

對於外界的憂慮，潘志文在最近一次內地訪問中正式澄清，自己的身體並無大礙。雖然已經75歲，但潘志文仍然打扮年輕，他穿上黃橙色恤衫外配綠色西裝褸十分新潮，他更戴上青色圓形巨框眼鏡，遠比實際年齡年輕。他解釋自己其實是一名柺杖收藏家，從20歲起就開始收藏，至今已擁有數十支各式各樣的柺杖，當中不乏海南黃花梨、金絲楠木等名貴木材，他表示使用柺杖只是個人愛好，並非健康出現問題。

潘志文感觸談生死：有乜鍾意做就做

近年，多位老戲骨如馮淬帆等相繼離世，令人惋惜。在訪問中，當被問及對生死的看法時，潘志文亦不禁感觸，眼泛淚光。他笑言曾經睇相，指算命先生指他有100歲命，但覺得活到了這個年紀，已經是「賺到了」。他認為人生「到咗依家嘅年紀」就必須好好保重吃得健康，但最重要是及時行樂，「有乜鍾意做就做，唔好難為自己」，更直言「如果鍾意嗒番兩杯就去飲」、「鍾意做就做，珍惜現在」。他表示，雖然要保重身體、多做運動，但亦應珍惜當下，享受生活中的樂趣。

潘志文曾跟花旦發展婚外情

潘志文不僅演技出色，投資亦相當有道。早在1997年，他已在香港擁有面積達7,000呎的四層高獨立屋豪宅，內有花園、桑拿房，盡覽無敵海景。而在感情方面，他曾於1982年與當紅花旦苗可秀合作時發展婚外情，此事多年後獲雙方證實。潘志文曾公開表示對前妻感到愧疚，而他與苗可秀至今仍是好友，現任太太亦不介意，更會相約一同吃飯。

