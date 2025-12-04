「TVB御用師奶」突然顏值驚人驚艷網民  被誤認視后林夏薇  42歲氣質大爆發：不輸一線花旦

現年42歲的TVB資深綠葉梁珈詠（Mikako），入行25年來多數飾演綠葉角色，因而有「TVB御用師奶」之稱。雖然在圈中多被暱稱為「大頭妹」，但她最近的一張照片卻讓所有人都對她刮目相看。近日有網民在餐廳偶遇梁珈詠，並將照片分享至小紅書，相中的她脫胎換骨，氣質與顏值均達到新高，美貌驚艷眾人，甚至有網民一度將她誤認為視后林夏薇！

梁珈詠顏值不輸不少花旦

從網上流傳的照片可見，梁珈詠的容貌與昔日在電視螢幕上的「師奶」形象截然不同。她散發著優雅的氣質，五官精緻，皮膚白皙，完全不輸TVB線上的一線花旦。照片曝光後，立即引發網民熱議。許多人紛紛留言大讚：「原來她這麼漂亮」、「有顏值又有演技，希望TVB能給她更多機會」、「第一眼真的以為是林夏薇，氣質太好了」。

梁珈詠早前於旺角擺檔維持生計

梁珈詠自2003年TVB藝員訓練班畢業後，參演了近百部劇集，包括《同事三分親》、《師父·明白了》、《真相》及《On Call 36小時》等。然而，能讓觀眾留下深刻印象的角色並不多，對上一部播出的作品已是2023年的《寵愛Pet Pet》。為了維持生計，梁珈詠早前被好友蘇恩磁透露，在旺角朗豪坊擺設名為「M.I.K」的攤檔，售賣自己設計的精品及開運配飾。從照片中可見，她親力親為，用心經營著自己的小生意。

梁珈詠堅持追夢

演藝事業發展平平，梁珈詠曾在2022年參加TVB的《全能司儀選拔大賽》時，被幕後人員直言「印象模糊」、「年紀有點大」，讓她在鏡頭前忍不住哽咽。但她當時一番關於堅持夢想的真情告白，感動了在場所有人。她當時含淚說道：「我們拍戲機會未必特別多，我們可能就是在等那一個機會。如果我不再堅持，其實我來不到這裡。」這份對演藝事業的熱愛與執著，令人動容。

