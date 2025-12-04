Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「TVB御用師奶」突然顏值驚人驚艷網民  被誤認視后林夏薇  42歲氣質大爆發：不輸一線花旦

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-04 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-04 HKT

現年42歲的TVB資深綠葉梁珈詠（Mikako），入行25年來多數飾演綠葉角色，因而有「TVB御用師奶」之稱。雖然在圈中多被暱稱為「大頭妹」，但她最近的一張照片卻讓所有人都對她刮目相看。近日有網民在餐廳偶遇梁珈詠，並將照片分享至小紅書，相中的她脫胎換骨，氣質與顏值均達到新高，美貌驚艷眾人，甚至有網民一度將她誤認為視后林夏薇！

梁珈詠顏值不輸不少花旦

從網上流傳的照片可見，梁珈詠的容貌與昔日在電視螢幕上的「師奶」形象截然不同。她散發著優雅的氣質，五官精緻，皮膚白皙，完全不輸TVB線上的一線花旦。照片曝光後，立即引發網民熱議。許多人紛紛留言大讚：「原來她這麼漂亮」、「有顏值又有演技，希望TVB能給她更多機會」、「第一眼真的以為是林夏薇，氣質太好了」。

相關閱讀：TVB御用師奶梁珈詠演過百次路人被形容「印象模糊」 台上爆喊：我入行22年啦

梁珈詠早前於旺角擺檔維持生計

梁珈詠自2003年TVB藝員訓練班畢業後，參演了近百部劇集，包括《同事三分親》、《師父·明白了》、《真相》及《On Call 36小時》等。然而，能讓觀眾留下深刻印象的角色並不多，對上一部播出的作品已是2023年的《寵愛Pet Pet》。為了維持生計，梁珈詠早前被好友蘇恩磁透露，在旺角朗豪坊擺設名為「M.I.K」的攤檔，售賣自己設計的精品及開運配飾。從照片中可見，她親力親為，用心經營著自己的小生意。

梁珈詠堅持追夢

演藝事業發展平平，梁珈詠曾在2022年參加TVB的《全能司儀選拔大賽》時，被幕後人員直言「印象模糊」、「年紀有點大」，讓她在鏡頭前忍不住哽咽。但她當時一番關於堅持夢想的真情告白，感動了在場所有人。她當時含淚說道：「我們拍戲機會未必特別多，我們可能就是在等那一個機會。如果我不再堅持，其實我來不到這裡。」這份對演藝事業的熱愛與執著，令人動容。

相關閱讀：42歲TVB御用師奶旺角商場擺檔賣精品  年半冇新劇 入行25年被形容印象模糊：我仲堅持緊

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
6小時前
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
8小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
17小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
18小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
22小時前
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
17小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
19小時前
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
00:29
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
突發
14小時前