天后私下真實人品大爆料！被千萬票房電影功臣揭飯局上舉動 目擊過程大呼「黐線」

影視圈
更新時間：21:00 2025-12-12 HKT
發佈時間：21:00 2025-12-12 HKT

天后楊千嬅早前在紅館完成了一連六場《楊千嬅Live My LIVE演唱會》，《飯戲攻心》導演陳詠燊日前在IG發千字文，爆楊千嬅的真實人品。他更憶述當年仍是小編劇時，在飯局中獲楊千嬅主動為不勝酒力的他「頂酒」，又在失業兼轉行期間重遇楊千嬅，對方竟能立即認出並親切問候他，天后的暖心舉動，令陳詠燊銘記在心。

陳詠燊不敢開筆寫千嬅

陳詠燊發文分享千禧年代擔任小編劇時的經歷：「方麗娟，是我事業上很重要的名字；楊千嬅，是我創作生涯上不可或缺的一部份。這晚看千嬅演唱會，感受很多，想起更多。其實一直不敢開筆寫千嬅，因為經歷過的實在太多。」他續說：「我在千禧年代，以小小小編劇身份參與過的十多齣電影中，有六齣都是由千嬅主演，差不多是作品數目中的一半。我踏入電影圈的首部電影《百分百感覺II》，三齣方麗娟（《玉女添丁》、《新紮師妹》、《新紮師妹2》），還有《地下鐵》與《煎釀叁寶》，另外還有一個商台廣播劇《來不及聽你說愛我》。」

相關閱讀：楊千嬅家人激罕齊露面！前教師爸爸白西裝撐囡囡開演唱會 神秘胞弟有文青feel

楊千嬅為陳詠燊擋酒 

陳詠燊在文中表示除了工作，自己甚少主動與明星藝人互動聊天「零私交」，但千嬅就是如此的「方麗娟」，在飯局中竟主動為他「擋酒」：「記得旅程之中某飯局裡，某位老闆要我乾杯，酒力極差的我還在支吾以對之際，千嬅搶出一句『他不喝酒的』便替我擋了（之後是不是代我喝了？我當時已怯到沒有印象了）！如日方中的幾千萬票房女星兼最受歡迎女歌手，替一條蛋散編劇（其實在宣傳之旅中，我的身份更只是一個執頭執尾的小助理）擋酒，唔係講笑，我真係唔好意思兼感動到黐線。」

陳詠燊：我有一日會返嚟

陳詠燊亦憶述當年失業轉行後與楊千嬅重遇的暖心舉動，令他刻骨銘心：「幾年後，我離開了電影圈，失業，又轉行，與所有電影圈的人斷絕了聯絡。之後某一年，失意的我以『娛樂花絮』拍攝者的身份，在沙田馬場的宴會裡重遇七年沒見，那天穿著華麗晚裝到來領獎的千嬅。那刻我在想：她還會對我有印象嗎？然而她一看見我，就親切地彈起來，笑著拍了我一下：『喂！陳詠燊！做咩你喺度嘅？』她零秒就響到我全朵。」然後兩人聊天了五分鐘湊仔經，最後陳詠燊說：「我有一日會返嚟嘅」，而楊千嬅笑著回應：「唔好講到咁『咩』啦！」

楊千嬅力撐陳詠燊復出 

陳詠燊在文中提到當年在《春嬅救志明》映後分享會擔任主持時，楊千嬅突然脫稿向觀眾介紹他是《新紮師妹》編劇，令他受寵若驚。他還表示當年首部執導電影《逆流大叔》上映時，宣傳部同事找楊千嬅幫忙，她二話不說就拍攝影片來撐場；幾年後，陳詠燊第二部電影《飯戲攻心》在全國上映，面臨甚大的挑戰，當時身處上海的楊千嬅親自包場，並錄下現場觀眾反應，之後再與他視像對談幫忙撐票房，他說：「對她來說可能都只是小事一樁，都已經忘記了，但對我的意義卻很大，我永遠永遠記得。她就是如此方麗娟；不，她就是如此楊千嬅。」事後楊千嬅亦有留言感謝陳詠燊：「感謝千字文！」 

相關閱讀：楊千嬅神情肅穆全黑衣低調抵紅館 演唱會今晚如期舉行 首場連同六場周邊收益全數捐出

網民討論楊千嬅為人 

陳詠燊的發文引起網民熱烈討論，不少網民力撐楊千嬅，甚至讚楊千嬅有義氣：「你係少有寫千fa正面嘅人、我多年前電台工作、有次千fa嚟做訪問、帶咗西餅請大家分享」、「千嬅還是同一個千嬅」、「多謝你讓我們更深信更堅定咁支持佢」、「多謝你肯喺呢個風氣下寫出呢篇文，真係好難得」、「成日話自己記性唔好，其實記得最清楚就係你」、「多年前，係超市sell下嘢飲佢見到都係個句：做咩你係到嘅？之後直接order兩箱！」等。

