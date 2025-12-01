Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊千嬅家人激罕齊露面！前教師爸爸白西裝撐囡囡開演唱會 神秘胞弟有文青feel

影視圈
楊千嬅的《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》香港站日前在紅館舉行，鑑於日前大埔宏福苑五級火事件，死傷慘重，演唱會充斥悲傷氣氛，開場前全場默哀以悼念死難者。縱使楊千嬅與團隊取消贈送花籃、捐贈首場收益及周邊產品全數盈利至東華三院支援受災家庭，並調整演出內容，仍有網民批評她如常舉行演唱會的做法。不過楊千嬅亦獲大批歌迷及親友支持她的演唱會，日前頭場就有網民在場外拍到楊千嬅的父母低調入場。

楊千嬅父親穿亮眼白色西裝散發氣質

當日所見，楊父身穿一件亮眼的白色西裝外套，內搭深色上衣，雖然頭髮灰白，但精神矍鑠，散發著儒雅的氣質。身旁的楊母則打扮樸實，穿著黑色圓領上衣，留著一頭俐落短髮，氣質溫婉。而楊千嬅的胞弟則戴著黑框眼鏡，身穿深色休閒T恤，樣貌與姊姊有幾分相似。

相關閱讀：楊千嬅演唱會首場｜開唱前捐二百萬  全場為大埔火災默哀  關之琳林德信Aga神色凝重

楊千嬅父親曾是中學教師

楊千嬅的家庭背景向來較少在鎂光燈下曝光，但據悉，楊父曾是一名中學教師，執教三十多年，春風化雨。 楊千嬅曾在訪問中透露，父親一直以「有教無類」為教學宗旨，這四個字也深深影響著她，成為她待人處事的座右銘。 或許是受到父親身教的薰陶，楊千嬅在入行前亦曾任職註冊護士，從事幫助到大眾的職業。是次演唱會，楊千嬅在舞台上揮灑自如，歌聲感動全場。父母及弟弟的低調撐場，相信也為她注入了強大的力量。

相關閱讀：楊千嬅神情肅穆全黑衣低調抵紅館 演唱會如期舉行 首場連同六場周邊收益全數捐出

