汪明荃被羅家英要求跳艷舞助興：吓？難啲喎 睇老公做一事罕有情緒高漲印證爆料

汪明荃主持的TVB節目《帶阿姐看世界》近日熱播中，最後一位登場的男星是令人期待的羅家英。這次是汪明荃首度在鏡頭前公開與老公羅家英的旅遊過程，羅家英在鏡頭前不時「挑釁」汪明荃，非常沉得住氣的她，都懶得回應老公，更踩台指：「聽得多就唔好笑。」二人互動吸引網民討論。昨晚（12日）播出一集，羅家英在不丹挑戰踢足球賽，身為明星足球隊「猛將」的他在場上甚少跑動，引來汪明荃微言。

汪明荃少女心為老公打氣

汪明荃曾被後輩吳家樂等人爆料，指她不時到球場陪老公羅家英練波，在場邊為老公打氣，當老公入球時，汪明荃會展現少女心，表現與幕前的她完全不同，令一眾明星足球隊隊員相當驚訝，而日前播出的《帶阿姐看世界》便可看到這一幕。

羅家英在不丹與當地人一起踢足球，汪明荃與一眾女士準備好道具為男士們打氣。羅家英開場前更對老婆有「過份」要求，他開玩笑說：「有係做啦啦隊……咁你跳啲艷舞啦噃！」汪明荃當下驚呆，「吓？難啲喎！」羅家英繼續提出建議，在旁跳唱《熱咖啡》，無厘頭舉動令汪明荃相當無奈，但亦給老公面子，揮動了幾下手上的打氣道具。

汪明荃由支持變嘲諷

羅家英在賽前已自行定下規則，請對手不要埋身太近搶他的波，避免了受傷，亦增加了入球機會。汪明荃在場邊落力叫：「家英加油，家英加油！」當被問到會否擔心羅家英受傷，她表示：「唔會啦，你睇佢行得幾遠。」更嘲笑羅家英不搶波，「好似避開個波咁呀！一攞到波佢就有機會，但唔知幾時攞到個波」、「好似行路咁樣」，但言談間也透露了她對羅家英的憂心：「人哋咁年輕力壯，我都同佢講量力而為。喺佢嘅年紀，你當然唔可以期望佢跑嚟跑去，咁但係佢入咗兩球波喎！」當羅家英完場後回到場邊休息，汪明荃即提點老公要穿上外套，更遞水給老公，相當服侍周到。

有網民留意到，汪明荃與羅家英的互動相當搞笑，在鏡頭前羅家英不斷撩汪明荃，但汪明荃都表現得不想理會老公。但當羅家英不在她身旁，汪明荃便有很多話，有時更會在羅家英背後窒對方，網民都笑指：「阿姐都有小女人一面」、「阿姐好似有啲怕醜，好可愛」、「家英哥真係好似大細路」、「感覺到阿姐平時對住家英哥心很累」。