汪明荃近30年前超性感影片曝光  低胸激凸身材不像半百似30歲  同片「劇集女神」大長腿亦吸睛

TVB鎮台之寶、現年78歲的「阿姐」汪明荃，雖然年近八旬，但對工作的熱情從未減退，近期就有《帶阿姐看世界》節目推出，跟老公羅家英於節目中無限放閃。在中港擁有極高人氣的她，近日一段攝於1998年《香港回歸1周年晚會》的影片在網上再度瘋傳，當年51歲的汪明荃，其驚為天人的狀態及大膽衣着，旋即引起全網熱話。

汪明荃27年前性感打扮惹熱議

在這段珍貴的影片中，汪明荃的顏值與身材簡直令人難以置信。當年已經51歲的她，臉上絲毫不見歲月痕跡，皮膚緊緻，狀態極佳，看起來比真實年齡年輕得多。而她當晚的衣着更是令人嘩然，其中一個造型身穿一套白色的超低胸套裙，設計極為大膽，完美展現了她「激凸」的迷人身材。從畫面可見，阿姐身型極為纖瘦，全身沒有一點贅肉，其前衛火辣的性感裝扮，在27年後的今天看來依然震撼，讓網民紛紛留言驚嘆：「阿姐真的由年輕靚到老」、「這個身材太強了」、「完全不敢相信是51歲！」

相關閱讀：帶阿姐看世界丨海量「花式放閃照」全曝光 羅家英甘為汪明荃「瞓地」一句自動獻「薪」豪氣寵妻

《香港回歸1周年晚會》星光熠熠

當年的《香港回歸1周年晚會》可謂星光熠熠，除了汪明荃，司儀陣容還有曾志偉、沈殿霞等重量級藝人。在表演嘉賓中，內地名模瞿穎亦是網民的另一討論焦點。片中可見她身穿黑色貼身短裙，一雙逆天大長腿展露無遺，非常吸睛！瞿穎的內地劇集《真情告白》於2000年在TVB播出，劇中瞿穎的超高顏值令香港觀眾留下深刻印象，劇中她跟大帥哥胡兵發展都市愛情好吸引，成為當年其中一套引起話題的電視劇。

相關閱讀：帶阿姐看世界丨首集即有蝦碌場面 周嘉洛「護駕」失靈汪明荃撞親 阿姐爆羅家英有XX牌