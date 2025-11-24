帶阿姐看世界丨首集即有蝦碌場面 周嘉洛「護駕」失靈汪明荃撞親 阿姐爆羅家英有XX牌

由汪明荃（阿姐）領銜，夥同「三大乖孫」周嘉洛、阮浩棕、周奕瑋，以及老公羅家英主持的全新TVB旅遊節目《帶阿姐看世界》於今晚（24日）首播。首站由「搞笑擔當」周嘉洛陪同汪明荃勇闖澳洲，但周嘉洛的「護駕」之路似乎從一開始就充滿波折！

周嘉洛帶汪明荃旅行出師不利

為確保旅途順利，尚未登場的羅家英早已隔空向周嘉洛傳授「四大錦囊」：準時、少廢話、切勿擦鞋，並緊記「阿姐愛喝阿華田」。收到「軍師」指點的周嘉洛信心滿滿，更向汪明荃許下「開心、守時、安全」三大承諾，豪言：「我唔要做畀阿姐等嗰個！」

然而，節目一開始，就在周嘉洛的「護駕」下，汪明荃剛上車時竟撞到頭，讓身旁的周嘉洛嚇得目瞪口呆，場面搞笑！幸好汪明荃並無大礙，只是這趟旅程的「蝦碌」序幕，似乎預示著汪明荃與周嘉洛的澳洲之行將會火花四濺。

汪明荃車上大爆料

驚魂甫定後，兩人展開車上閒聊。當談及駕駛話題時，汪明荃突然向周嘉洛大爆老公羅家英的秘密：「佢（羅家英）有的士牌㗎！」這個意想不到的秘聞讓周嘉洛大感驚訝，也讓觀眾窺見了羅家英不為人知的一面。

周嘉洛更記得羅家英的提點：「阿姐愛喝阿華田」，他為汪明荃奉上一杯精心準備的熱阿華田，二人一起觀星。看到周嘉洛如此貼心，汪明荃的臉上終於露出滿意的笑容，瞬間融化了緊張的氣氛，也讓周嘉洛鬆了一口氣。

