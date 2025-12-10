帶阿姐看世界丨海量「花式放閃照」全曝光 羅家英甘為汪明荃「瞓地」一句自動獻「薪」豪氣寵妻

TVB台慶綜藝節目《帶阿姐看世界》昨晚（9日）播出第二站摩洛哥最後一集，在行程最後的互送禮物環節，汪明荃與製作組為阮浩棕圓夢，利用AI為阮浩棕製作了一條與嫲嫲梁舜燕暢遊摩洛哥的旅行短片，片中還出現了梁舜燕的聲音：「好開心，I Love You！」結果阮浩棕看完影片後哭成淚人，場面相當感人！

羅家英汪明荃「花式放閃」放題連環曝光

不經不覺節目亦來到尾聲，今晚（10日）播出的一集正式展開第三站不丹行程，此行的旅伴是老公羅家英。因坐擁靚景而擁有「最後的香格里拉」美譽的不丹，除出名以佛教為核心，亦是出名重視國民幸福總值的國家。這次羅家英帶太太汪明荃走入不丹、除了一償多年與汪明荃補拍結婚照的心願外，還在節目中公然與汪明荃耍足全程花槍，「花式放閃」放題兼海量「連體背影CP照」曝光。

相關閱讀：汪明荃羅家英結婚16年終圓夢 首披嫁衣獲不丹大師加持祝福 汪阿姐嬌艷動人惹老公情不自禁做一事

羅家英公然中與汪明荃全程耍花槍

《帶阿姐看世界》的結局將於周六（12月13日）晚播出，汪明荃羅家英不丹甜蜜之旅壓軸登場，在今晚播出的一集，羅家英公然中與汪明荃全程耍花槍，單是簡單的買手信行程，已盡展二人默契！事緣汪明荃看中了一隻極富不丹民族色彩、但價錢不算便宜的水杯問羅家英意見，羅家英「諗都唔諗」即叫汪明荃買回家，雖然汪明荃堅持自己畀錢，但羅家英卻豪氣謂：「我畀咗你，袋住喺你度架」、「我點解將啲錢畀你袋住呢？都知你今日買嘢架喇，叫自動獻『薪』。你鍾意邊隻攞邊隻啦！」說畢更向著鏡頭自豪問道：「我係咪一個好合格嘅老公呢？」汪明荃見狀即搞笑窒住老公：「有鏡頭喺度佢講啫。」事後更獨自向製作組爆料指羅家英其實意見多多：「有時我揀嘅嘢唔係佢揀架嘛，佢就會覺得唔值，多多聲氣就唔係咁好喇。」

羅家英會做「專屬攝影師」為阿姐拍最靚畫面

其實除了鏡頭前耍足花槍、恩愛到暈，汪明荃與羅家英鏡頭背後亦是真‧恩愛！製作組留意到，二人無論上飛機、落飛機、出門口、上山下海、遊山玩水，都一定會拖到實一實。就算坐低傾偈、羅家英仍然捉實汪明荃手仔，而且上車落車又會搞笑地向「太后請安」，恩愛度好比熱戀情侶。羅家英還會做「專屬攝影師」，為了幫太太拍出最靚畫面，不惜坐在地上尋找最佳角度，專注神情盡顯用心，充分展現了對阿姐的體貼與愛護，汪明荃亦不時替羅家英哥拍下一些珍貴瞬間，窩心的互動令人動容。今晚除了有主打耍花槍環節，觀眾亦會看到很多不丹莊嚴又美麗的藏傳佛教傳統建築；值得留意的是，汪明荃羅家英落機當日，正值不丹第四任國王生日，二人除能親身感受當地的盛典氣氛，還買了三張在節慶才出售的彩票，中獎者可獲1KG黃金。

相關閱讀：宏福苑五級火丨《帶阿姐看世界》今晚復播 加插汪明荃慰問片：呼籲大家關心今次事件