新聞女王2丨Man姐、Ivan分手戲惹質疑？網民：SP分咩手 佘詩曼親解與何廣沛分手之謎

影視圈
更新時間：18:30 2025-12-06 HKT
發佈時間：18:30 2025-12-06 HKT

熱播中的TVB台慶劇《新聞女王2》昨晚（5日）一集講到，Man姐文慧心（佘詩曼飾）與Ivan（何廣沛飾）正式分手，卻惹來網民熱議，不少人都質疑二人的關係由上輯開始，一直都不似情侶：「唔係SP（性伴侶）咩，分咩手」、「似炮友多過情侶囉」、「無啦啦分咩手」、「一廂情願當自己男友，慘慘豬」、「原來Ivan BB一直以為自己同Man姐拍緊拖，有啲sad」。

Ivan向Man姐提出分手

在昨晚《新聞女王2》劇情中，Ivan（何廣沛飾）獲Kingston（黃宗澤飾）提拔為SNK副總監，但首要任務竟是負責報道Man姐（佘詩曼飾）的負面新聞專題。為了堅守傳媒人的專業操守，Ivan（何廣沛飾）忍痛向Man姐（佘詩曼飾）提出分手，並歸還當初的定情信物領呔夾，場面令人心碎。Man姐（佘詩曼飾）面對昔日「小奶狗」的成長，雖強忍心痛，但在觀看自己童年慘劇的專題報道後，終於情緒崩潰，失聲痛哭。

Ivan與Man姐關係惹質疑

對於這段虐心戀情，網民反應兩極。不少觀眾被二人的分手戲深深打動，大讚何廣沛演技有進步，將Ivan內心的掙扎與不捨演繹得淋漓盡致。佘詩曼的哭戲同樣獲讚，將Man姐堅強外表下的脆弱一面表露無遺，令觀眾看得心酸。 

然而，亦有部分網民對這段關係提出質疑，認為Man姐與Ivan之間更像是「炮友」，而非真正的情侶。有網民指出，二人的感情基礎似乎不夠牢固，在上輯劇情中，他們看似是情侶的互動，幾乎都是床上親密畫面，談心戲份相對較少，因此分手時的衝擊力大減。加上Man姐在劇中與譚俊彥是舊情人，今輯一直未有交代二人有否復合，令其感情線更顯複雜，削弱了與Ivan戀情的純粹感。 

重溫佘詩曼與何廣沛床上戲？

佘詩曼親解分手之謎

對於網民的熱烈討論，佘詩曼亦在社交平台作出回應，她以Man姐的口吻表示：「其實我們的關係早已經結束了，只是可能有時不需要說得那麼清楚，都是成年人，不用大費周章去解釋。」似乎暗示二人的關係早已存在暗湧。佘詩曼又強調Ivan這個角色其實「一直愛着Man姐」，並指Man姐是明白Ivan提出分手背後的真正用心，故答應正式分手。

此外，何廣沛在接受訪問時透露，總監製鍾澍佳在拍攝現場臨時加插了Man姐輕撫Ivan臉頰以及歸還領呔夾的戲份，令整場分手戲的感染力大大提升，亦勾起了觀眾對第一季的回憶。 

