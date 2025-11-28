大埔宏福苑五級火丨關寶慧貼《新聞女王2》劇照：良心何在 居民曾就天價維修費報《東張》惹網民聯想劇情

日前大埔宏福苑發生五級奪命大火，釀成過百人傷亡的慘劇，事件震驚全球。外界紛紛議論火災起因，有網民翻出該屋苑的住戶年前曾就3.3億元天價維修費等問題，向TVB節目《東張西望》求助，質疑事件涉及「黑箱作業」及承辦商失責，令一場火災背後可能隱藏著更深層的「人禍」。這宗慘劇令網民聯想到熱播劇《新聞女王2》的劇情，有份參演的關寶慧今日（28日）亦在IG發文：「良心何在。」憤怒發聲。

「芬姐」挾持中飽私囊法團代表

在《新聞女王2》中，關寶慧飾演的「芬姐」，因其居住的大廈維修問題與法團發生糾紛，懷疑對方中飽私囊，最終情緒崩潰，持刀挾持法團代表，引發激烈衝突，並向電視台求助，要求「Man文慧心」為她討公道。

關寶慧發文抒發心聲

而宏福苑居民年前「報東張」事件再掀討論，讓許多網民聯想到《新聞女王2》中「芬姐」的遭遇。飾演「芬姐」的關寶慧今日凌晨亦有感而發，在IG上載了她在《新聞女王2》中的劇照。照片中的她眼神充滿絕望和憤怒，完美演繹了小市民在面對不公義時的無助。她借劇照抒發心聲，寫道：「試問良心何在？這是人命啊！衷心希望當局盡快徹查真相，還逝者的安息！還傷者的治愈！還事故中受害人的公度（道）！」留言引起部份網民的共鳴。

