大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，已造成最少44人死亡、逾70人受傷，包括一名殉職消防員，火勢至今（27日）仍未救熄。早於2024年7月宏福苑曾出現在《東張西望》，當時的報道指大批小業主不滿屋苑高達3.3億「天價維修」，怒轟法團「黑箱作業」。

宏福苑業主曾要求旁聽會

《東張西望》去年7月直擊宏福苑的業主大會，當時鏡頭所見，一眾業主情緒激動圍堵法團主席，要求旁聽會議，了解天價維修費的來龍去脈。誰知主席竟冷冷拋下一句「旁聽係無意思」，隨即關門開會，將小業主拒諸門外。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨主播陳嘉欣聲音顫抖報道慘劇 誤傳家園被毀獲全港力撐專業表現

據指當時樓齡已有41年的大埔宏福苑，公佈要進行大維修，集資金額超過3.3億元，由8座共1984戶攤分，每戶要付16至18萬元。不少宏福苑居民坦言擔心，以老人家對高昂維修費憂難以負擔，因為要在七個半月內分六期繳清款項，當時列明由2024年6月30日開始第一期，直到2025年2月15日交最後一期。

宏福苑業主負擔維修費感壓力

有居民受訪時表現擔憂：「我哋打工仔，可能一個月得3、4萬，差唔多成份人工畀晒佢。完全都好似冇先兆，殺一個措手不及。」據業主表示宏福苑在2016年強制驗樓後，決定進行大維修，當時由法團案程序招標搵工程承辦商，到去年1月底業主大會決議通過3億3千多萬的工程維修費和維修方案，同時通過分6期集資，但到去年6月3日眾業主收到律師信，要求在6月30日交第一期，距離繳款日子不足一個月。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉

有業主想入稟土地審裁處，卻疑似遭到打壓，當中更離奇發展，法團在40多份維修標書中，竟然篩選「最貴」的方案，令「黑箱作業」的疑雲越滾越大。眾業主圍堵法團主席後四日，突然收到延長10個月的繳費通知，最後一期在2025年5月31日繳交。

法團回覆《東張》順延集資期限

節目當時獲屋苑法團主席回覆，早在律師信發出前十多日，已經向業主發出工作進度簡報，交代6月初將會發出集資通知書，並已顯示第一期的集資金，表示由於部分業務收到通知書後，出現莫名其妙的反應，全委會為平衡大家所求，順延集資期限，並強調大維修項目及股算金額，是經過業主大會投票決定，亦已安排市建局的代表出席在7月5日的解說大會，為業主提供更多新領津貼及貸款事宜。

沒料到宏福苑投訴一年多後，近日屋苑進行外牆翻新工程，外牆棚架遭無情大火吞噬，更在瞬間蔓延至屋苑相鄰的多座大廈，更造成多人傷亡。