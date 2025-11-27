大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震

大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火，死亡人數增至55人，逾70人受傷，包括一名殉職消防員，事件成為全城焦點，港人都為災民而痛心。今次五級大火造成大量傷亡，有網民指玄學家七仙羽，於今年較早時間就曾指2025年東北方是災煞位，非常容易出現災害，而大埔就剛剛是位於香港的東北方。

大埔宏福苑五級火｜七仙羽指2025年東北方是災煞位

去年8月，日本九州宮崎縣發生7.1級強烈地震，引起當地居民搶購防災物資，令港台民眾更關注有關日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》中，2025年7月5日的南海海槽大地震預言。當時七仙羽就被問及相關傳言，當時她以玄學角度分析，指2025年東北方是災煞位，最容易出現問題，日本正處東北；想不到日本當時「逃過一劫」，現在出事的竟然在香港大埔。

大埔宏福苑五級火｜大埔恰恰就在香港東北方

有網民提起七仙羽相關言論，都認為她當時似乎再次命中。不過就有網民指，有學過玄學的都知道今年要小心火災，認為今次大埔出現在香港東北位，只是巧合而已，但無論如何七仙羽的確有提過今年要小心在東北位出現災害，都可算被她不幸言中。

大埔宏福苑五級火｜七仙羽曾講中多地有地震？

今年初韓國發生空難，七仙羽2月時受訪，指自己去年已提到今年會發生不少空難、火災事件，當時再表示緬甸將會有地震，而踏入2025年4月之後，她曾建議大家不要去日本。七仙羽當時表示：「2025好旺火，大家要盡量避免。要去旅行的話，去東南方向嘅地方會比較好，東面代表桃花、南係偏財。最旺係南面。」今年3月緬甸發生大地震，七仙羽被指「中咗」。

