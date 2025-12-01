Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜家屬向《東張西望》泣訴79歲父仍失聯 母子每日認屍感崩潰：只想有個結果

更新時間：22:20 2025-12-01 HKT
發佈時間：22:20 2025-12-01 HKT

日前宏福苑發生的五級奪命大火，雖然火勢已救熄，但無數家庭的傷痛仍在繼續。TVB節目《東張西望》今晚（1日）報導，其中一位失蹤者的家屬林先生受訪，悲痛講述連日來尋找失聯父親的煎熬過程，聞者心酸。

母親北上避過一劫

林先生的79歲爸爸與媽媽同住於大火源頭的宏昌閣。事發當晚，媽媽因與朋友北上深圳而避過一劫，但獨自在家的爸爸卻從此失聯。林先生憶述，當晚他仍在駕車，從親友的訊息中驚悉火警，立即致電父母，卻一直無法接通爸爸的電話，心急如焚。他事後透過家中的無線網絡記錄查到，爸爸的手機在下午2時52分離開網絡，而火種是在下午2點51分開始燃燒，他哽咽推測：「我睇到佢應該係嘗試去離家……可能係逃生，但後邊去咗邊，我就唔知道了。」

林先生與母親每日往返認屍

在火災後，林先生帶了媽媽回深圳居住，而火災至今已過去六天，林先生與媽媽每日都懷著沉重的心情，往返深圳與香港，到臨時認屍處等候消息。林先生形容：「每走一步都好沉重。」他指，每次進入認屍處，社工都會先為他們做心理建設，然後翻開一本本厚厚的相片冊進行辨認。他坦言，過程極不好受，有時甚至無法清晰辨認。

林母情緒崩潰

林先生的媽媽因老伴生死未卜，感到情緒崩潰。林先生表示，自從他到內地工作後，父母二人便是「相依為命」，爸爸更是媽媽生活中「最大的精神支柱」。如今支柱倒塌，媽媽每日以淚洗面，只要一想起與丈夫相關的回憶便激動不已，令林先生非常痛心：「我見到佢每次喊，點樣去平復個心情，其實真係好唔容易。」

林先生望盡快尋獲父親

林先生指，目前只能靠媒體報導或親身到場才能得知最新情況，認為當局資訊透明度不足，令家屬內心更加煎熬。他們別無他法，只能日復一日地到現場守候，希望奇蹟出現。儘管已經做好了最壞的打算，但林先生和媽媽最希望的，還是能盡快得到一個確切的結果，以了結這場無了期的等待。林先生在訪問最後絕望地表示：「無論結果有幾難以接受，總好過無止境等待，都只係想有個結果。」

