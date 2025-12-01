宏福苑五級火｜家屬向《東張西望》泣訴79歲父仍失聯 母子每日認屍感崩潰：只想有個結果

日前宏福苑發生的五級奪命大火，雖然火勢已救熄，但無數家庭的傷痛仍在繼續。TVB節目《東張西望》今晚（1日）報導，其中一位失蹤者的家屬林先生受訪，悲痛講述連日來尋找失聯父親的煎熬過程，聞者心酸。

母親北上避過一劫

林先生的79歲爸爸與媽媽同住於大火源頭的宏昌閣。事發當晚，媽媽因與朋友北上深圳而避過一劫，但獨自在家的爸爸卻從此失聯。林先生憶述，當晚他仍在駕車，從親友的訊息中驚悉火警，立即致電父母，卻一直無法接通爸爸的電話，心急如焚。他事後透過家中的無線網絡記錄查到，爸爸的手機在下午2時52分離開網絡，而火種是在下午2點51分開始燃燒，他哽咽推測：「我睇到佢應該係嘗試去離家……可能係逃生，但後邊去咗邊，我就唔知道了。」

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨時裝設計師任朗呈雙胞胎妹妹證實於大火中離世：非常沉重的打擊

林先生與母親每日往返認屍

在火災後，林先生帶了媽媽回深圳居住，而火災至今已過去六天，林先生與媽媽每日都懷著沉重的心情，往返深圳與香港，到臨時認屍處等候消息。林先生形容：「每走一步都好沉重。」他指，每次進入認屍處，社工都會先為他們做心理建設，然後翻開一本本厚厚的相片冊進行辨認。他坦言，過程極不好受，有時甚至無法清晰辨認。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨江嘉敏捲入火災騙案慘成「吸客」工具 怒斥：我沒有新帳號！

林母情緒崩潰

林先生的媽媽因老伴生死未卜，感到情緒崩潰。林先生表示，自從他到內地工作後，父母二人便是「相依為命」，爸爸更是媽媽生活中「最大的精神支柱」。如今支柱倒塌，媽媽每日以淚洗面，只要一想起與丈夫相關的回憶便激動不已，令林先生非常痛心：「我見到佢每次喊，點樣去平復個心情，其實真係好唔容易。」

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜豪門少奶奶變人肉暖爐照顧獲救寵物 坐地抱緊15歲狗狗細心安撫

林先生望盡快尋獲父親

林先生指，目前只能靠媒體報導或親身到場才能得知最新情況，認為當局資訊透明度不足，令家屬內心更加煎熬。他們別無他法，只能日復一日地到現場守候，希望奇蹟出現。儘管已經做好了最壞的打算，但林先生和媽媽最希望的，還是能盡快得到一個確切的結果，以了結這場無了期的等待。林先生在訪問最後絕望地表示：「無論結果有幾難以接受，總好過無止境等待，都只係想有個結果。」

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」