Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨時裝設計師任朗呈雙胞胎妹妹證實於大火中離世：非常沉重的打擊

影視圈
更新時間：20:45 2025-12-01 HKT
發佈時間：20:45 2025-12-01 HKT

本港著名時裝設計師任朗呈（Mountain Yam）今日（1日）透過IG證實，他的一對雙胞胎妹妹日前於大埔宏福苑發生的五級大火中不幸罹難。任朗呈在IG發文，字裡行間流露著極度悲痛，他寫道：「過去幾天，心情非常沉重…她們的離開，對我和家人都是一個非常沉重的打擊。」並感謝各界朋友的關心。有指兩位本來已逃到天台的死者，因折返拯救愛貓而不幸罹難。

任朗呈：帶走了我最親愛的孖生妹妹

任朗呈於IG表示：「過去幾天，心情非常沉重。一場無情的大火，帶走了我最親愛的孖生妹妹。她們的善良、她們的愛，將永遠留在我們心中。這是一個極其艱難的時刻，她們的離開，對我和家人都是一個非常沉重的打擊。感謝所有關心和支持我們的朋友。你們的慰問和禱告，給了我們巨大的力量。請給予我們一些空間和時間，處理後事，並撫平我們內心的傷痛。我們會永遠懷念她們。」

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜失蹤孖妹證實罹難 家人心痛：笑容將永遠活在家人心中

任朗呈是時尚界才子

任朗呈是本港時裝設計師，他畢業於香港理工大學，取得時裝設計碩士學位，並創立了個人品牌「112 mountainyam」及高級訂製「MYam Atelier」，作品曾登上巴黎、紐約等國際時裝周。他憑藉出色的設計才華，曾獲《Perspective Magazine》選為「40歲以下的新一代設計人才」，並在2018年代表香港參加「一帶一路：國際新生代時裝設計師巡演」。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」

任朗呈圈中人緣甚廣

任朗呈在圈中人緣甚廣，與眾多明星藝人關係友好，包括莊思敏、吳若布、馬天佑、陳凱琳、蔡思貝、朱晨麗等都是他的好友兼客戶。從他分享的照片可見，不少藝人都曾穿著他的設計出席活動，足見其在娛樂圈的影響力。如今痛失至親，圈中好友紛紛表示關切與慰問，希望他能與家人早日走出傷痛。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜趙學而受大火及病痛雙重打擊 身心俱疲極心痛：一個都算睇住佢長大嘅妹離世

謝安琪出嫁前住宏福苑：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死亡 宏昌閣再發現8具遺體
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
02:56
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
社會
5小時前
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
社會
5小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
9小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
6小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
22小時前
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
02:56
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
社會
4小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
2025-11-30 15:13 HKT
大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期
大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
11小時前