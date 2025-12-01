大埔宏福苑五級火丨時裝設計師任朗呈雙胞胎妹妹證實於大火中離世：非常沉重的打擊

本港著名時裝設計師任朗呈（Mountain Yam）今日（1日）透過IG證實，他的一對雙胞胎妹妹日前於大埔宏福苑發生的五級大火中不幸罹難。任朗呈在IG發文，字裡行間流露著極度悲痛，他寫道：「過去幾天，心情非常沉重…她們的離開，對我和家人都是一個非常沉重的打擊。」並感謝各界朋友的關心。有指兩位本來已逃到天台的死者，因折返拯救愛貓而不幸罹難。

任朗呈：帶走了我最親愛的孖生妹妹

任朗呈於IG表示：「過去幾天，心情非常沉重。一場無情的大火，帶走了我最親愛的孖生妹妹。她們的善良、她們的愛，將永遠留在我們心中。這是一個極其艱難的時刻，她們的離開，對我和家人都是一個非常沉重的打擊。感謝所有關心和支持我們的朋友。你們的慰問和禱告，給了我們巨大的力量。請給予我們一些空間和時間，處理後事，並撫平我們內心的傷痛。我們會永遠懷念她們。」

任朗呈是時尚界才子

任朗呈是本港時裝設計師，他畢業於香港理工大學，取得時裝設計碩士學位，並創立了個人品牌「112 mountainyam」及高級訂製「MYam Atelier」，作品曾登上巴黎、紐約等國際時裝周。他憑藉出色的設計才華，曾獲《Perspective Magazine》選為「40歲以下的新一代設計人才」，並在2018年代表香港參加「一帶一路：國際新生代時裝設計師巡演」。

任朗呈圈中人緣甚廣

任朗呈在圈中人緣甚廣，與眾多明星藝人關係友好，包括莊思敏、吳若布、馬天佑、陳凱琳、蔡思貝、朱晨麗等都是他的好友兼客戶。從他分享的照片可見，不少藝人都曾穿著他的設計出席活動，足見其在娛樂圈的影響力。如今痛失至親，圈中好友紛紛表示關切與慰問，希望他能與家人早日走出傷痛。

