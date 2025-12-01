大埔宏福苑五級火｜趙學而受大火及病痛雙重打擊 身心俱疲極心痛：一個都算睇住佢長大嘅妹離世

大埔宏福苑11月26日發生五級火，災情釀成重大傷亡，慘奪逾百人性命，無數家庭一夜間被摧毀，甚至與摯愛親朋天人永訣，全同悲同哀，多間企業、機構紛紛撥款支持賑災及提供支援，演藝界亦有人出錢出力，務求助幫災民重建家園。

趙學而「妹妹」離世

趙學而今日（1日）在IG貼上近照並稱自己病了半個月，雖然已經每天食藥，但依然循環咳：「咳到瞓得唔好，咳到標尿、咳到氣門痛，仲有好多痰唔肯出嚟。」趙學而還透露一件令她傷心欲絕的事：「一個都算睇住佢長大嘅妹離世，睇住新聞、望住啲火，連個心都痛埋，好耐冇試過咁辛苦。」

趙學而結婚周年未有大肆慶祝

今年11月26日是趙學而與建築師老公Alan So（蘇國基） 結婚14年，但受近日所發生的事件影響，二人未有大肆慶祝：「結婚周年摺喺屋企，食藥食到口寡寡，簡簡單單食舊牛，難得一餐重口味，係咁，淨係想快啲好番。」不少圈中好友留言希望她保重身體，早日康復。

趙學而婚後工作量大減，直到近年才「復出」，她曾為ViuTV音樂節目《Chill Club》做主持與及舉行演唱會，雖然年過50的趙學而生理上出現變化，但她坦然面對並曾說：「有做過婦女節目主持，其實更年期唔係女人先有，男人都會有，因為荷爾蒙變化所以會影響情緒。其實更年期都係一個過程，無咩特別，好似青春期一樣。」

