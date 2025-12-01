大埔宏福苑五級火｜失蹤孖妹證實罹難 家人心痛：笑容將永遠活在家人心中

大埔宏福苑五級大火，造成逾百人死亡，有家屬未能得知親人情況心急如焚，借助社交平台尋親，其中有一對孖生姊妹的親友一度於社交平台發文求助，指二人最後可能出現在宏泰樓的天台，惟至日前家屬證實二人不幸身亡。香港聖約翰救傷隊今日（12月1日）發文，指收到家屬通知，確定兩名隊友任婷及任娟，日前於火災事故中不幸罹難。救傷隊對此感到非常沉痛和悲傷，並已代表港島總區及救傷隊全體人員，向任氏姊妹的家屬致以最深切的慰問。

大埔宏福苑五級大火，一對孖生姊妹不幸罹難。

香港聖約翰救傷隊：二人服務救傷隊逾十五載

香港聖約翰救傷隊表示，任婷和任娟兩位隊友先後於2010年8月及2011年8月加入救傷隊港島總區北角護士支隊成為護士隊員，並於2015年5月共同調任至筲箕灣街坊支隊。她們服務救傷隊逾十五載，深受長官和隊友們愛戴，亦一向積極參與救傷隊隊務，熱心服務市民大眾，並分別於2019年及2021年獲授聖約翰長期服務獎章。如今她們驟然離世，令救傷隊不單痛失了兩名好伙伴、好隊友，更是救傷隊的極大損失。

香港聖約翰救傷隊指兩名隊員在大火中喪生。

港島總區將於12月2日至12月8日（每天上午9時至晚上9時）期間，於大坑道二號港島總區總部內設立弔唁處，讓救傷隊全體人員簽署弔唁冊及誌哀。此外，救傷隊管理層亦正了解任氏姊妹二人家庭的情況和家屬的意願，從而作出適切的支援安排。

另外，任氏姊妹的家人今日亦發文稱，她們離世的消息對於全家的打擊，至今仍無法接受，又指兩人是善良、誠懇和孝順的人，她們的笑容將永遠活在家人心中，衷心感謝連日來每一位為尋找妹妹們而奔波、祈禱和送上祝福的朋友，「你們的每一份關心，都是我們在黑暗中的光，現在我們需要一些空間和時間」。

任氏姊妹的家人發文，指她們離世的消息，對於全家的打擊，至今仍無法接受。