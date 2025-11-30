大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」

大埔宏福苑五級火釀成重大傷亡，造成過百人罹難，全港心情沉重，事件震驚全球。香港樂壇天后謝安琪，原來她於出嫁之前也是住在宏福苑，這是她成長的家園，從童年到成為歌手，承載着她的青春。經過數日沉澱，謝安琪懷着悲痛的心情去表達自己的悲痛，她表示見舊居單位和昔日愛惜她的街坊家園被火舌吞噬，更甚是有多位舊同學、長輩和好鄰居離世，謝安琪形容自己的心痛，是「無法言喻的沉重」。

謝安琪向消防員和救護人員致敬

她之後表示：「看著消防員奮不顧身的身影，救護人員不眠不休的奔波，街坊的哭泣和受困者的呼救，我們都感到束手無策，很想盡力去做一點甚麼」，並表示「每個舉動、每份心意凝聚起來，都是安頓受創家庭，支撐他們走下去的力量，大火無情家園崩塌，但我們仍可成為彼此的依靠」。

謝安琪悼念殉職消防英雄

謝安琪「感激每一位盡心盡力參與救助的人員」，並向「消防和搜救隊員致以最崇高的敬意」：「感謝你們無比的勇氣和無私的貢獻，衷心向在拯救任務中失去寶貴生命的英雄何偉豪先生家屬，致以最深切的慰問，並為仍在醫院治療的消防隊員，送上誠摯的祝福」。

謝安琪張繼聰捐100萬

謝安琪亦希望，全香港人也要允許自己悲傷：「每個人面對哀傷反應也不同，請允許自己悲傷，也請記得在撐住別人的同時，也要撐住自己」。她亦表示多謝朋友都記得她曾是宏福苑的一員：「過去幾天一直收到各方朋友的慰問，感謝你們記得我與家人曾住在宏福苑，謝謝你們的關懷」。為了表達自己的心意，她較早前已聯同丈夫張繼聰的名義捐助100萬元予今次受影響的災民。

