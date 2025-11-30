G.E.M.為大埔宏福苑五級火災情緒失控 演唱會上落淚：我只想知道你們好好地活著

大埔宏福苑五級火釀成重大傷亡，事件震驚全球。天后鄧紫棋（G.E.M.）心繫家鄉，日前宣布捐出港幣100萬元用作救援及災後重建工作。昨晚（29日），G.E.M.於南寧舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，剛開場便因心痛香港的災情而情緒失控，淚灑舞台，抒發情緒，獲台下歌迷大叫為她加油。

G.E.M.落淚：非常難過的​​​​日子

演唱會一開場，G.E.M.已眼泛淚光，坦言：「我沒想到我今天的情緒來得這麼快。」她哽咽地對歌迷說，當問到大家「這兩年過得好不好」時，自己便忍不住情緒。為了平復心情，她決定在演出開始時先將心裡話說出來。G.E.M.落淚、聲音顫抖地說：「這幾天……對於香港，是一個非常難過的​​​​日子。我不知道大家有多少人留意到新聞。」台下歌迷見狀，立即大喊「不要哭」、「加油」為她打氣。

G.E.M.擦去眼淚後繼續分享：「我其實看到新聞的時候，我會覺得，每一天在這個地球上面真的都發生了很多很多的事情，但是，我們在這樣的時代把『I AM GLORIA』這個巡演帶來，其實就是希望能夠帶給大家力量。」

G.E.M.望大家好好地活著

G.E.M.表示，自己能做的或許不多，一直以來都希望透過音樂為大家的生活帶來力量。她接著鼓勵所有正在面對困難的人：「無論是真正在面對目前災難的朋友，還是每一個人在你們的人生當中面對著屬於你們自己的難處、你們的困難，我真的只想要知道，你們正在努力地、積極地、好好地活著。」

最後，她向全場觀眾傳遞正能量：「我希望這就是我們互相鼓勵、互相扶持的這樣的一個時代，一起往前走的力量，好嗎？」全場觀眾報以熱烈的「好！」作回應，支持她的善舉與溫暖。許多歌迷在網上留言，大讚G.E.M.「人美心善」，並一同為香港祈福。

周潤發MAMA舞台上哽咽悼大火罹難者：