大埔宏福苑五級火丨張致恒落力搬物資獲讚：做返個好人咪好 舊愛曾被傷透罕浮面互動

大埔宏福苑日前發生五級大火，造成嚴重傷亡，令不少居民家園盡毀，流離失所。各界齊心支援災民，圈中不少藝人亦透過不同方式盡力協助，其中已轉行從事運輸工作的前男團Boy'z成員張致恒（Steven），雖然長期經濟狀況不穩定，但亦有低調向災民施予援手，日前還親自運送物資，盡一點力，並獲不少網民高度讚賞，其舊愛莊韻澄（前名莊端兒）亦罕有與張致恒隔空互動。

張致恒：別小看自己的能力

日前張致恒在其社文平台上載了三張運用物資的相片，相中的張致恒戴上Cap相、手套，與同事在貨車拿出大包小包及紙箱，將物資送往簡易公屋，並發文寫道：「呢幾日一直都訓得好差， 因為真係好心痛， 頭先收工就同公司上下嘅同事，一齊將物資送到去簡易公屋， 盡我哋嘅能力做我哋要做嘅嘢， 希望大家唔好睇少（小）自己嘅能力，雖然可能有啲人去唔到前線幫手，但係其實仲有好多嘢可以做到，千祈唔好睇少（小）自己嘅能力， 全香港嘅朋友們加油！」。

張致恒搬物資惹好評運舊愛都讚賞

過往經常被網民負評的張致恒，今次卻獲得不少網民讚揚：「浪子回頭金不換，keep going bro」、「雖然你之前的事較令人理解..但佩服現在的你仍有心去幫人。加油」、「做返個好人咪幾好，人生一日未完仲可以重新黎過，加油」、「希望你以後都生生性性」、「記住要做好自己，好好照顧冢人，謝謝你」等。而張致恒的舊愛莊韻澄亦罕見留下3個「合十」的emoji公仔，相信是對Steven表示欣賞，而Steven有給予讚好。

張致恒繼續努力賺錢養家

現年41歲張致恒，2019年與女粉絲區燕雯（雯雯）奉子成婚，並先後誕下4個兒子，4年抱4。不過，兩公婆婚後經常因財務問題經常起爭執，雯雯亦經常控訴老公又懶又廢搵唔到錢，N次「呻窮」兼鬧離婚，因而被網民封為「離婚界KOL」！張致恒為搵錢養家，除了偶爾北上登台之外，亦做過茶餐廳、自助餐部門、洗碗工作、麵廠、性商店店員以及茶餐廳員工等不同類型的工作，2024年更成功考獲「平安卡」做地盤工作，亦做過渠務處外判工程的雜工等。

張致恒曾深深傷害莊韻澄

莊韻澄（莊端兒、Xenia）曾經同張致恆拍拖4年，其間最出名當然是男方不停被踢爆有小三出現，結果兩人最終分手收場。這段情傷透了莊韻澄，她曾於ViuTV節目《吃掉前男友》提到渣男前度時爆喊外，她曾接受《頭條日報》訪問，提渣男前度亦句句有骨，她講明「應付過咁厲害」前度後，令她更審慎揀對象；亦曾以冇責任感、唔成熟、得個樣來形容張致恆。

