大埔宏福苑五級火丨江嘉敏捲入火災騙案慘成「吸客」工具 怒斥：我沒有新帳號！

影視圈
更新時間：13:00 2025-12-01 HKT
發佈時間：13:00 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑於11月26日發生嚴重五級火，焚燒逾43小時，釀成至少146人死79人傷，包括一名消防員殉職。自火災發生後，社會各界積極幫助災民度過難關，但日前爆出疑有人混水摸魚，藉機帶走物資外，網上又傳出有自稱義工之人接近長者，以填表格形式騙取災民的個人資料，估不到連江嘉敏都中招。

江嘉敏沒有新社交帳號

江嘉敏昨日（30日）在IG限時動態發聲明，怒斥不法之徒的惡行：「近日有不明人士冒充本人名義，借香港火災事件進行詐騙。本人鄭重聲明：從未通過任何渠道公開募捐，更未曾索取電話及心理治療費用，亦未註冊任何新社交帳號。」

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」

江嘉敏又懇請各界提高警覺：「若發現虛假賬號請立即舉報，切勿透露姓名、電話、地址及銀行資料。願眾人守望相助，共度時艱。」江嘉敏的留言引起不少網民憤憤不平：「等天收」、「啲騙徒真X街！」等。另有網民就對江嘉敏簡介上的字眼感到不適，「光加熱就等於火，江嘉敏就等於我」，提議江嘉敏作出更改。

相關閱讀：江嘉敏自嘲時裝車禍能手 執二攤着汪明荃戲服變「江阿姐」

