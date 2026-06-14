Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

HYROX新手必睇！專家教6星期備戰全攻略：訓練時間表/飲食補給/賽後恢復

減肥運動
更新時間：18:16 2026-06-10 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-14 HKT

HYROX是一項全球矚目的室內體能賽事，結合跑步與功能性力量訓練。這項全球性賽事的賽制固定：參賽者先跑1公里，體能關卡，共循環8次，即總共跑8公里及完成8項體能動作。如何在六星期內準備HYROX比賽？香港註冊脊醫王錫恆（Dr. Derek Wong）分享了一系列備戰攻略。

HYROX備戰攻略｜6星期每周訓練時間表

王醫生指，由於HYROX一半賽程是跑步，訓練必須將跑步與器械訓練結合，建立「疲勞下仍能跑」的能力。切勿只做傳統重量訓練，應着重心肺耐力與肌肉耐力。HYROX的體能關卡包括（依循以下順序進行）：

  1. 滑雪機（1公里）：站立式滑雪模擬機訓練
  2. 推雪橇（50米）：推動重型雪橇
  3. 拉雪橇（50米）：使用繩索將同一個雪橇向後拉回
  4. 波比跳遠（80米）：持續向前躍進的波比跳
  5. 划船機（1公里）：模擬划船的功能性訓練
  6. 農夫走路（20米）：雙手各攜帶一個重物行走
  7. 沙包弓步走（100米）：扛著重型沙包進行弓步走
  8. 實心球（100下）：將藥球反覆拋向指定高度的目標

HYROX比賽設個人、雙人及接力組別，適合不同體能水平人士參加： 

  • 個人組：單人參賽（分為專業組或公開組）
  • 雙人組：兩人共同跑步，並可由同性或混雙搭檔分擔體能關卡的組數
  • 接力組：四人組成團隊，共同完成8次1公里跑步和各項體能訓練

要在6星期內備戰 HYROX 賽事，需要高頻率且極具時間效益的訓練。王醫生強調，除了做傳統的重量訓練，更要建立心肺功能與肌肉耐力。

每周訓練時間表（共6星期）
星期一

長跑

  • 5至10公里穩定跑，鍛煉基礎心肺耐力
星期二

下肢重訓（每組休息90至120秒）

  • 槓鈴深蹲：4組（第1周10下；第2周8下；第3 及第5周5下）
  • 保加利亞分腿蹲（啞鈴）：3組，每腿8下
  • 羅馬尼亞硬拉：3組，10下
  • 腿部推舉機或重型雪橇推車：4組，15米
  • 提踵與核心訓練：3組，15至20下
星期三

間歇跑

  • 以比賽配速跑8次400米。
星期四

器械循環訓練

  • 輪流練習8個關卡，建議分成3組，中間穿插1公里跑，模擬比賽節奏。
星期五

主動恢復

  • 進行Zone 2強度的輕度有氧運動（划船、單車）或伸展瑜伽。
賽事模擬（第3及第5周）

建議在第3星期末進行「半程模擬」，並在比賽前2星期進行「全程模擬」，模擬訓練如下：

  • 跑步 1公里
  • 推雪橇 50米
  • 拉雪橇 50米
  • 跑步 1公里
  • 波比跳遠 80米
  • 跑步 1公里
  • 划船 1000米

 

6星期每周訓練時間表：

 

HYROX備戰攻略｜配速與技巧

  • 配速決定成敗：初學者常在第一個推雪橇耗盡體力。建議第一個1公里跑步的速度，比平常5公里跑慢10至15秒。
  • 掌握轉換速度：練習從跑步快速切換到器械區。進行藥球和弓步走時，保持穩定不中斷的節奏。

【同場加映】24歲女長期胸痛呼吸不順 專家揭元兇是戴錯胸圍 恐患交叉綜合症 瑜伽蝗蟲式舒緩症狀

HYROX備戰攻略｜賽前/比賽中途飲食補給

比賽日補給策略方面，目標攝取1至2包能量膠。比賽一般需時60至90分鐘，肝醣儲備足夠，賽前飲食比中途補充更重要。

賽前：

  • 正餐：賽前2至3小時進食富含複合碳水化合物的餐點。
  • 能量膠時機：開賽前10至15分鐘吃第一包能量膠，讓血糖迅速到位。

比賽中途：

  • 額外補充1包能量膠（若預計超過90分鐘可吃2包）。
  • 最佳時機：完成划船機後，或從跑步轉換到滑雪機/划船機的過渡階段。 切忌在進行高爆發力動作（如實心球拋牆、推雪橇）前進食，以免腸胃不適。

HYROX備戰攻略｜賽後48小時恢復

首30-60分鐘
  • 補水及電解質，補足流汗失去的水分
  • 補充蛋白質與碳水化合物（如朱古力奶、香蕉配果仁醬或一杯蛋白奶昔）
2-4小時內
  • 進食均衡正餐：瘦肉蛋白、複合碳水化合物、健康脂肪（如三文魚配番薯及牛油果，或雞肉飯配蔬菜）
24-48小時（肌肉痠痛高峰期）
  • 避免劇烈運動，可散步、輕柔瑜伽，或使用泡棉滾筒輕壓促進血液循環
  • 進行輕度活動（散步、瑜伽、泡棉滾筒放鬆），並睡8至10小時
針對性肌肉護理
  • 賽後數小時內沖冷水或浸冰水10至15分鐘，減低發炎
  • 使用泡棉滾筒放鬆大腿四頭肌、小腿、臀部及上背；建議等待24至48小時後才進行深層運動按摩，避免過度刺激已微細受損的肌肉纖維

【同場加映】40歲女執屋後腰痛腳痺傷腰椎 專家拆解大掃除勞損陷阱 打掃前做2招動作熱身防受傷

HYROX備戰攻略｜預防創傷與生物力學評估

王醫生提醒，因為HYROX涉及大量重複及高衝擊動作，對身體生物力學結構要求極高，備戰期間建議尋求專業人士評估姿勢及身體平衡，針對弱肌群強化、過緊肌肉伸展。如發現關節問題，應先矯正及回復正常才繼續訓練，預防運動創傷。

 

延伸閱讀：HYROX熱潮襲港！專家揭參賽者易忽略一事 即學15分鐘動態熱身「保命」減受傷風險

---

 

王錫恆註冊脊醫簡介:

王錫恆脊醫（Dr. Derek S. H. Wong, D.C.）擁有香港、加拿大及美國執業的專業資格。於美國接受專業培訓，專長於治療神經肌肉疼痛以及運動功能障礙。

最Hit
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
12小時前
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
影視圈
16小時前
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤，揚言「20元麻辣燙」拿下中國女子，西安女教師被標籤Easy Girl辱華。
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤｜「20元麻辣燙」追到西安女教師 涉辱華標籤Easy Girl
即時中國
2026-06-13 07:00 HKT
「呃錢黨」冒同事WhatsApp借錢 港女秒識破 教科書式神對答曝光 網民爆笑發現：轉數快變「轉速快」｜Juicy叮
「呃錢黨」冒同事WhatsApp借錢 港女秒識破 教科書式神對答曝光 網民爆笑發現：轉數快變「轉速快」｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
林映暉穿性感比堅尼跳動「彈彈吓」 為宣傳搏到盡 網民讚夠誠意丨自然系女子旅行3
林映暉穿性感比堅尼跳動「彈彈吓」 為宣傳搏到盡 網民讚夠誠意丨自然系女子旅行3
影視圈
14小時前
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
投資理財
4小時前
中移動6.17起禁香港SIM卡內地激活 方保僑料配合堵塞內地人「翻牆」漏洞
中移動6.17起禁香港SIM卡內地激活 方保僑料配合堵塞內地人「翻牆」漏洞
社會
17小時前
班德禮左前臂骨折，今季餘下時間都無法上陣。
馬場浮世繪│班德禮骨折提早唞暑
馬圈快訊
15小時前