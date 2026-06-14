HYROX新手必睇！專家教6星期備戰全攻略：訓練時間表/飲食補給/賽後恢復
更新時間：18:16 2026-06-10 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-14 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-14 HKT
HYROX是一項全球矚目的室內體能賽事，結合跑步與功能性力量訓練。這項全球性賽事的賽制固定：參賽者先跑1公里，體能關卡，共循環8次，即總共跑8公里及完成8項體能動作。如何在六星期內準備HYROX比賽？香港註冊脊醫王錫恆（Dr. Derek Wong）分享了一系列備戰攻略。
HYROX備戰攻略｜6星期每周訓練時間表
王醫生指，由於HYROX一半賽程是跑步，訓練必須將跑步與器械訓練結合，建立「疲勞下仍能跑」的能力。切勿只做傳統重量訓練，應着重心肺耐力與肌肉耐力。HYROX的體能關卡包括（依循以下順序進行）：
- 滑雪機（1公里）：站立式滑雪模擬機訓練
- 推雪橇（50米）：推動重型雪橇
- 拉雪橇（50米）：使用繩索將同一個雪橇向後拉回
- 波比跳遠（80米）：持續向前躍進的波比跳
- 划船機（1公里）：模擬划船的功能性訓練
- 農夫走路（20米）：雙手各攜帶一個重物行走
- 沙包弓步走（100米）：扛著重型沙包進行弓步走
- 實心球（100下）：將藥球反覆拋向指定高度的目標
HYROX比賽設個人、雙人及接力組別，適合不同體能水平人士參加：
- 個人組：單人參賽（分為專業組或公開組）
- 雙人組：兩人共同跑步，並可由同性或混雙搭檔分擔體能關卡的組數
- 接力組：四人組成團隊，共同完成8次1公里跑步和各項體能訓練
要在6星期內備戰 HYROX 賽事，需要高頻率且極具時間效益的訓練。王醫生強調，除了做傳統的重量訓練，更要建立心肺功能與肌肉耐力。
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每周訓練時間表（共6星期）
|星期一
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長跑
|星期二
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下肢重訓（每組休息90至120秒）
|星期三
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間歇跑
|星期四
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器械循環訓練
|星期五
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主動恢復
|賽事模擬（第3及第5周）
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建議在第3星期末進行「半程模擬」，並在比賽前2星期進行「全程模擬」，模擬訓練如下：
6星期每周訓練時間表：
HYROX備戰攻略｜配速與技巧
- 配速決定成敗：初學者常在第一個推雪橇耗盡體力。建議第一個1公里跑步的速度，比平常5公里跑慢10至15秒。
- 掌握轉換速度：練習從跑步快速切換到器械區。進行藥球和弓步走時，保持穩定不中斷的節奏。
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HYROX備戰攻略｜賽前/比賽中途飲食補給
比賽日補給策略方面，目標攝取1至2包能量膠。比賽一般需時60至90分鐘，肝醣儲備足夠，賽前飲食比中途補充更重要。
賽前：
- 正餐：賽前2至3小時進食富含複合碳水化合物的餐點。
- 能量膠時機：開賽前10至15分鐘吃第一包能量膠，讓血糖迅速到位。
比賽中途：
- 額外補充1包能量膠（若預計超過90分鐘可吃2包）。
- 最佳時機：完成划船機後，或從跑步轉換到滑雪機/划船機的過渡階段。 切忌在進行高爆發力動作（如實心球拋牆、推雪橇）前進食，以免腸胃不適。
HYROX備戰攻略｜賽後48小時恢復
|首30-60分鐘
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|2-4小時內
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|24-48小時（肌肉痠痛高峰期）
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|針對性肌肉護理
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HYROX備戰攻略｜預防創傷與生物力學評估
王醫生提醒，因為HYROX涉及大量重複及高衝擊動作，對身體生物力學結構要求極高，備戰期間建議尋求專業人士評估姿勢及身體平衡，針對弱肌群強化、過緊肌肉伸展。如發現關節問題，應先矯正及回復正常才繼續訓練，預防運動創傷。
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