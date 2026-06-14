HYROX新手必睇！專家教6星期備戰全攻略：訓練時間表/飲食補給/賽後恢復

HYROX是一項全球矚目的室內體能賽事，結合跑步與功能性力量訓練。這項全球性賽事的賽制固定：參賽者先跑1公里，體能關卡，共循環8次，即總共跑8公里及完成8項體能動作。如何在六星期內準備HYROX比賽？香港註冊脊醫王錫恆（Dr. Derek Wong）分享了一系列備戰攻略。

HYROX備戰攻略｜6星期每周訓練時間表

王醫生指，由於HYROX一半賽程是跑步，訓練必須將跑步與器械訓練結合，建立「疲勞下仍能跑」的能力。切勿只做傳統重量訓練，應着重心肺耐力與肌肉耐力。HYROX的體能關卡包括（依循以下順序進行）：

滑雪機（1公里）：站立式滑雪模擬機訓練 推雪橇（50米）：推動重型雪橇 拉雪橇（50米）：使用繩索將同一個雪橇向後拉回 波比跳遠（80米）：持續向前躍進的波比跳 划船機（1公里）：模擬划船的功能性訓練 農夫走路（20米）：雙手各攜帶一個重物行走 沙包弓步走（100米）：扛著重型沙包進行弓步走 實心球（100下）：將藥球反覆拋向指定高度的目標

HYROX比賽設個人、雙人及接力組別，適合不同體能水平人士參加：

個人組：單人參賽（分為專業組或公開組）

雙人組：兩人共同跑步，並可由同性或混雙搭檔分擔體能關卡的組數

接力組：四人組成團隊，共同完成8次1公里跑步和各項體能訓練

要在6星期內備戰 HYROX 賽事，需要高頻率且極具時間效益的訓練。王醫生強調，除了做傳統的重量訓練，更要建立心肺功能與肌肉耐力。

每周訓練時間表（共6星期） 星期一 長跑 5至10公里穩定跑，鍛煉基礎心肺耐力 星期二 下肢重訓（每組休息90至120秒） 槓鈴深蹲：4組（第1周10下；第2周8下；第3 及第5周5下）

保加利亞分腿蹲（啞鈴）：3組，每腿8下

羅馬尼亞硬拉：3組，10下

腿部推舉機或重型雪橇推車：4組，15米

提踵與核心訓練：3組，15至20下 星期三 間歇跑 以比賽配速跑8次400米。 星期四 器械循環訓練 輪流練習8個關卡，建議分成3組，中間穿插1公里跑，模擬比賽節奏。 星期五 主動恢復 進行Zone 2強度的輕度有氧運動（划船、單車）或伸展瑜伽。 賽事模擬（第3及第5周） 建議在第3星期末進行「半程模擬」，並在比賽前2星期進行「全程模擬」，模擬訓練如下： 跑步 1公里

推雪橇 50米

拉雪橇 50米

跑步 1公里

波比跳遠 80米

跑步 1公里

划船 1000米

6星期每周訓練時間表：

HYROX備戰攻略｜配速與技巧

配速決定成敗：初學者常在第一個推雪橇耗盡體力。建議第一個1公里跑步的速度，比平常5公里跑慢10至15秒。

掌握轉換速度：練習從跑步快速切換到器械區。進行藥球和弓步走時，保持穩定不中斷的節奏。

【同場加映】24歲女長期胸痛呼吸不順 專家揭元兇是戴錯胸圍 恐患交叉綜合症 瑜伽蝗蟲式舒緩症狀

HYROX備戰攻略｜賽前/比賽中途飲食補給

比賽日補給策略方面，目標攝取1至2包能量膠。比賽一般需時60至90分鐘，肝醣儲備足夠，賽前飲食比中途補充更重要。

賽前：

正餐：賽前2至3小時進食富含複合碳水化合物的餐點。

能量膠時機：開賽前10至15分鐘吃第一包能量膠，讓血糖迅速到位。

比賽中途：

額外補充1包能量膠（若預計超過90分鐘可吃2包）。

最佳時機：完成划船機後，或從跑步轉換到滑雪機/划船機的過渡階段。 切忌在進行高爆發力動作（如實心球拋牆、推雪橇）前進食，以免腸胃不適。

HYROX備戰攻略｜賽後48小時恢復

首30-60分鐘 補水及電解質，補足流汗失去的水分

補充蛋白質與碳水化合物（如朱古力奶、香蕉配果仁醬或一杯蛋白奶昔） 2-4小時內 進食均衡正餐：瘦肉蛋白、複合碳水化合物、健康脂肪（如三文魚配番薯及牛油果，或雞肉飯配蔬菜） 24-48小時（肌肉痠痛高峰期） 避免劇烈運動，可散步、輕柔瑜伽，或使用泡棉滾筒輕壓促進血液循環

進行輕度活動（散步、瑜伽、泡棉滾筒放鬆），並睡8至10小時 針對性肌肉護理 賽後數小時內沖冷水或浸冰水10至15分鐘，減低發炎

使用泡棉滾筒放鬆大腿四頭肌、小腿、臀部及上背；建議等待24至48小時後才進行深層運動按摩，避免過度刺激已微細受損的肌肉纖維

【同場加映】40歲女執屋後腰痛腳痺傷腰椎 專家拆解大掃除勞損陷阱 打掃前做2招動作熱身防受傷

HYROX備戰攻略｜預防創傷與生物力學評估

王醫生提醒，因為HYROX涉及大量重複及高衝擊動作，對身體生物力學結構要求極高，備戰期間建議尋求專業人士評估姿勢及身體平衡，針對弱肌群強化、過緊肌肉伸展。如發現關節問題，應先矯正及回復正常才繼續訓練，預防運動創傷。

延伸閱讀：HYROX熱潮襲港！專家揭參賽者易忽略一事 即學15分鐘動態熱身「保命」減受傷風險

---