40歲女執屋後腰痛腳痺傷腰椎 專家拆解大掃除勞損陷阱 打掃前做2招動作熱身防受傷

農曆新年將至，馬年即將來臨，大家都忙於大掃除，去舊迎新。不過，都市人久坐少動，體重增加，肌肉乏力，一旦落力打掃，容易引致腰椎傷害，甚至椎間盤突出。註冊脊醫王俊華向《星島頭條》分享指，每年新年前後都見到不少因大掃除而求診的個案，更指出當中有3類勞損在大掃除期間會經常出現。

40歲女執屋後腰痛腳痺傷腰椎 專家拆解大掃除勞損陷阱

註冊脊醫王俊華分享病例指指，一位四十多歲從事文職的女士，平日工作忙碌，少做運動，每日坐在電腦前超過8小時，體重亦隨着年齡而上升。過年前她決定大掃除，破舊立新，連續勞碌一天，包括彎腰清理櫃底、搬重箱舊物到樓下垃圾站。當時她沒有蹲下屈膝，直接彎腰提起重物，即時聽到「啪」一聲，腰部劇痛加劇。起初她以為只是勞累，用冰敷紓緩，但兩天後痛楚持續，腳部更出現麻痺感。

求診後，經詳細檢查，包括神經反射測試及影像掃描，懷疑腰椎第四及五節椎間盤突出，壓到神經線。幸好傷勢不算嚴重，經過超聲波消炎、脊醫手法矯正及3D脊骨牽引治療，數次療程後痛楚及麻痺已消退。但椎間盤突出有復發風險，因此建議定期覆診及改善生活習慣。

這個個案反映了大掃除的常見陷阱：平日少動，突然重覆彎腰、扭身或搬重物，容易拉傷腰椎肌肉，甚至壓迫椎間盤。很多人拉傷後錯用熱敷，導致發炎惡化；正確做法是初期用冰敷穩定神經，避免腫脹擴大。

大掃除3大傷害陷阱及預防方法

大掃除雖是傳統，但註冊脊醫王俊華指出，如姿勢不當或無暖身，易引致媽媽手、網球肘或腰痛，並容易出現以下3大常見問題：

重覆扭毛巾致媽媽手：扭抹布或清潔時，重覆動作令手指公上筋腱發炎。預防：每15-20分鐘休息，交替雙手使用，並做手腕伸展。 彎腰不當壓傷腰椎：清理床底或櫃底時「烏低身」，膝蓋重覆屈曲，易拉傷腰肌或引發急性椎間盤突出。預防：彎腰時蹲下屈膝，保持背部挺直，避免單純彎腰；搬重物時用腿力而非腰力。 搬重物引發網球肘或坐骨神經痛：不斷抬舉重物，手臂外側近肘部肌肉發炎；盆骨錯位更可能壓坐骨神經。預防：使用工具輔助搬運，分階段打掃，避免一次過勞累；拉傷後立即凍敷15-20分鐘，每日數次。

因此，註冊脊醫王俊華提醒，大掃除前先做簡單伸展暖身，過程中注意姿勢，若有痛楚勿勉強，及早求醫，特別是久坐上班族或有舊患人士，更需小心。

大掃除前如何熱身？2式瑜伽預防受傷

過年大掃除，時間的迫切性，容易心急並忘記了先喚醒自己身體的覺知，了解自己身軀所需。瑜伽療癒導師黎樂欣（Zora）為大家示範以扭腰瑜伽動作，可增強脊椎靈活度，腰部肌肉伸展。此類動作可當作大掃除前的熱身動作，及其後的紓緩動作

但如果發現自己有膝，臀或腰或其他傷患，黎樂欣建議在進行這類動作前，建議先諮詢適當的專業建議。

動作一：後顧式

後顧式步驟：先坐左地上，左腳曲膝踩在右腳外側的地上，雙手抱貼左腳，此時會感覺到左腳外側臀大肌有伸展，如果感覺強烈可以停留在此。

後顧式步驟：下一步以右手抱左腳，扭腰向左，左手按地。保持深長呼吸3-5次，每一個呼氣都令自己扭腰多一點，心口和眼睛方向轉向左邊多一點, 感覺脊骨扭動。

後顧式步驟：

先坐左地上，左腳曲膝踩在右腳外側的地上，雙手抱貼左腳，此時會感覺到左腳外側臀大肌有伸展，如果感覺強烈可以停留在此。 下一步以右手抱左腳，扭腰向左，左手按地。保持深長呼吸3-5次，每一個呼氣都令自己扭腰多一點，心口和眼睛方向轉向左邊多一點, 感覺脊骨扭動。

此動作可增加脊骨靈活度，伸展到下腰部的肌肉，也可幫助按摩內臟，增加腸道蠕動，釋放胃氣。

進階者可把右手放在左腿前，扭腰時，推開左腳。深長呼吸，保持姿勢約五個呼吸。然後慢慢回正釋放姿勢，換另一邊重複以上動作。

動作二：鴿子式

鴿子式步驟：先右膝彎曲盡量成90度直角，左腿向後伸展，初階者請用瑜伽𥖁或厚的咕臣墊高右邊大髀。

鴿子式步驟：雙手叉腰檢查骨盤是否正位，上半身慢慢向前向地，右腳感受到臀部外側和大腿的伸展感，左腳感受到腿內跨位置伸展。

鴿子式步驟：

先右膝彎曲盡量成90度直角，左腿向後伸展，初階者請用瑜伽𥖁或厚的咕臣墊高右邊大髀。 雙手叉腰檢查骨盤是否正位，上半身慢慢向前向地，右腳感受到臀部外側和大腿的伸展感，左腳感受到腿內跨位置伸展。 深長呼吸，保持姿勢約五個呼吸。然後慢慢回正釋放姿勢，換另一邊重複以上動作。 進階者可以不用瑜伽𥖁或厚的咕臣墊高右邊大髀。

延伸閱讀：低頭族2招自測頸椎病風險 醫生教每日5分鐘頸部伸展 放鬆肩頸防頸椎變形

---

相關文章：

腳踝僵硬恐致下半身疼痛！專家教做3招30秒伸展 改善腰背痛/膝痛/肩頸痛

坐飛機/靠窗睡易落枕？用頸枕可避免瞓捩頸？專家教3招止痛紓緩肩頸僵硬

長躺沙發易致椎間盤突出 1原因忌向後彎腰 必學3招瑜伽動作預防+紓緩止痛

20歲女長期玩手機患軍人頸 頸椎退化如60歲 醫生教3招護頸/防頸椎病