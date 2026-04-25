Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

24歲女長期胸痛呼吸不順 專家揭元兇是戴錯胸圍 恐患交叉綜合症 瑜伽蝗蟲式舒緩症狀

醫生教室
更新時間：10:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-25 HKT

女士為了追求美觀，有時卻忽略了不合身的內衣可能是脊椎健康的「隱形殺手」。註冊脊醫王俊華向《星島頭條》分享個案，揭開了姿勢不良、錯誤選擇胸圍也會引致「上交叉綜合症」，導致胸痛、呼吸不暢，甚至影響頸椎及胸椎功能。

24歲女胸痛呼吸難 求醫無果終揭病因

註冊脊醫王俊華分享，24歲的鄭小姐近日因胸骨位置持續不適，兼且呼吸欠暢順，經多位醫生檢查後仍未能找出明確原因，遂前來求診。經詳細脊椎檢查後，發現以下問題：

  • 明顯的圓肩寒背姿勢
  • 胸前肌肉過度緊張
  • 胸椎及頸椎關節活動度大幅受限

考慮到鄭小姐胸部較為豐滿，懷疑她因姿勢不良或長期佩戴不合適的內衣，導致「上交叉綜合症」，進而影響頸椎與胸椎的正常功能。

其後，鄭小姐更換具備適當承托力的胸圍，同時接受為期數星期的脊椎矯正治療及肌肉平衡訓練。治療後，她的胸痛及呼吸不適症狀完全消失，身型亦較以往更為挺拔，重拾健康體態。

不同胸圍設計 承托力各有差異

王俊華解釋，胸圍的主要作用是減輕脊椎因胸前重量而承受的額外壓力。對於胸部較豐滿的女士，挑選內衣時必須特別注意肩帶及杯罩的承托力是否充足。一般而言，內衣組件愈多，承托力通常愈佳。市面上胸圍款式繁多，各有優缺：

無鋼圈胸圍

  • 優點：簡約、無痕、舒適；適合經期、哺乳期或乳腺增生等荷爾蒙變化引起的胸部脹痛。
  • 缺點：承托力較弱，長期佩戴容易引發上交叉綜合症。

推高型胸圍（Push-up bra）及運動型胸圍（Sports bra）

  • 缺點：設計較為緊貼，會對胸部造成壓迫；長時間佩戴可能阻礙血液循環，引致胸骨疼痛或呼吸困難。
  • 建議：發育期少女不宜長時間佩戴，以免影響正常發育；運動型胸圍建議僅運動時穿著，運動後應盡快更換回日常具足夠承托力的款式。

上交叉綜合症：前後肌肉失衡的「寒背」陷阱

上交叉綜合症是指前胸的胸大肌、胸小肌、上背部的背闊肌及肩胛提肌過度緊繃、縮短；且下背部的菱形肌、斜方肌中下束，以及前頸部的胸鎖乳突肌、斜角肌則被過度拉長、肌力不足。王俊華解釋，前後肌肉強弱失衡，形成交叉狀態，即俗稱的「寒背」。胸部較豐滿的女士尤其容易受影響，常涉及第5、6、7節頸椎，可能出現：

  • 雙手麻痹無力
  • 呼吸不順
  • 肩胛骨疼痛
  • 肋骨附近發炎等胸椎問題

王俊華提醒，若因胸圍選擇不當而引致上交叉綜合症，改善過程通常需時數月甚至更長。治療方法包括：

  • 針對性肌肉伸展及強化訓練，恢復前後肌肉平衡
  • 若頸椎弧度已趨平直、活動能力受限，則需接受脊椎關節矯正

因此，女士們在不同生理周期（如經期前後或哺乳期），宜選用不同承托力的內衣，以減輕身體負荷。女士們在挑選胸圍時，務必親身試穿，以確保找到最適合自己身形及需要的款式。王俊華更提供了五項專業建議：

挑選合適胸圍 五項專業建議

  1. 優先選擇設有鋼圈或較佳承托力的胸圍；
  2. 杯罩及側邊布料需充足，能完全包裹腋下副乳，避免溢出；
  3. 肩帶應選較寬較厚的款式，減輕肩頸壓力；
  4. 避免胸墊過厚的設計，防止重心過度前傾；
  5. 背扣至少三排以上，方便調節鬆緊度。

不同胸圍設計 承托力各有差異

瑜伽療癒導師黎樂欣（Zora）建議，若想改善「上交叉綜合症」，需要加強鍛鍊上背肩膊肌肉力量，令到頸部的力量得以分擔。瑜伽動作中的「蝗蟲式」——四肢自俯臥姿離地抬起，身體重量全數落在腹部，因此需要背部及髖伸肌，能夠加強上背強化。鍛鍊背肌伸展胸肌預防寒背的動作。除此之外，亦能鍛鍊臀部腿部大腿肌肉，增加全身協調力、集中力，調整用力的姿勢。

瑜伽蝗蟲式｜功效

這個動作有益於加強背部、臀部和腿部肌肉，同時提高身體的柔韌性和平衡能力。初學者建議在專業指導下進行練習，以確保正確的技巧和姿勢。

瑜伽蝗蟲式｜步驟

先躺在瑜伽墊上，臉朝下，將雙手放在身體旁邊，掌心向下，手指朝向腿。把腳貼起來，伸展雙腿並貼合在一起，慢慢地抬起雙腿。用背部和臀部的力量，將上半身抬起，並舉起雙手，感受到身體用力。（由瑜伽療癒導師黎樂欣提供）
先躺在瑜伽墊上，臉朝下，將雙手放在身體旁邊，掌心向下，手指朝向腿。把腳貼起來，伸展雙腿並貼合在一起，慢慢地抬起雙腿。用背部和臀部的力量，將上半身抬起，並舉起雙手，感受到身體用力。（由瑜伽療癒導師黎樂欣提供）
手部可以自選向前伸展或從後伸展。集中練習背部，可以把雙手成45度，腿部緊貼地下。（由瑜伽療癒導師黎樂欣提供）
手部可以自選向前伸展或從後伸展。集中練習背部，可以把雙手成45度，腿部緊貼地下。（由瑜伽療癒導師黎樂欣提供）
緩慢地放鬆身體，放下腿部和上半身，再次躺平在瑜伽墊上。可以重複這個動作幾次，並根據自己的舒適程度進行調整。（由瑜伽療癒導師黎樂欣提供）
緩慢地放鬆身體，放下腿部和上半身，再次躺平在瑜伽墊上。可以重複這個動作幾次，並根據自己的舒適程度進行調整。（由瑜伽療癒導師黎樂欣提供）

步驟：

  1. 先躺在瑜伽墊上，臉朝下。將雙手放在身體旁邊，掌心向下，手指朝向腿。
  2. 將下巴輕輕地向下，讓後腦勺向天花板延伸，以保持頸部的完整伸展。
  3. 把腳貼起來，伸展雙腿並貼合在一起，慢慢地抬起雙腿。
  4. 同時，用背部和臀部的力量，將上半身抬起，並舉起雙手，感受到身體用力。
  5. 繼續保持均勻的呼吸，並保持動作穩定，在這個姿勢中停留約30秒至1分鐘，根據自己的身體狀況調節時間。
  6. 緩慢地放鬆身體，放下腿部和上半身，再次躺平在瑜伽墊上。可以重複這個動作幾次，並根據自己的舒適程度進行調整。

注意：雙手可以自選向前伸展或從後伸展。想集中練習背部，可以把雙手成45度，腿部緊貼地下。

 

延伸閱讀：20歲女長期玩手機患軍人頸 頸椎退化如60歲 醫生教3招護頸/防頸椎病

 

王俊華註冊脊醫簡介:

為香港註冊脊醫、美國註冊臨床營養學家及認可體適能教練。

黎樂欣瑜伽療癒導師簡介:

網站: https://www.instagram.com/zynazora/

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
16小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
15小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
17小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
22小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
2026-04-24 10:00 HKT
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
旅遊
16小時前
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影視圈
13小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
19小時前
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
社會
3小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT