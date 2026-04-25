24歲女長期胸痛呼吸不順 專家揭元兇是戴錯胸圍 恐患交叉綜合症 瑜伽蝗蟲式舒緩症狀

女士為了追求美觀，有時卻忽略了不合身的內衣可能是脊椎健康的「隱形殺手」。註冊脊醫王俊華向《星島頭條》分享個案，揭開了姿勢不良、錯誤選擇胸圍也會引致「上交叉綜合症」，導致胸痛、呼吸不暢，甚至影響頸椎及胸椎功能。

24歲女胸痛呼吸難 求醫無果終揭病因

註冊脊醫王俊華分享，24歲的鄭小姐近日因胸骨位置持續不適，兼且呼吸欠暢順，經多位醫生檢查後仍未能找出明確原因，遂前來求診。經詳細脊椎檢查後，發現以下問題：

明顯的圓肩寒背姿勢

胸前肌肉過度緊張

胸椎及頸椎關節活動度大幅受限

考慮到鄭小姐胸部較為豐滿，懷疑她因姿勢不良或長期佩戴不合適的內衣，導致「上交叉綜合症」，進而影響頸椎與胸椎的正常功能。

其後，鄭小姐更換具備適當承托力的胸圍，同時接受為期數星期的脊椎矯正治療及肌肉平衡訓練。治療後，她的胸痛及呼吸不適症狀完全消失，身型亦較以往更為挺拔，重拾健康體態。

不同胸圍設計 承托力各有差異

王俊華解釋，胸圍的主要作用是減輕脊椎因胸前重量而承受的額外壓力。對於胸部較豐滿的女士，挑選內衣時必須特別注意肩帶及杯罩的承托力是否充足。一般而言，內衣組件愈多，承托力通常愈佳。市面上胸圍款式繁多，各有優缺：

無鋼圈胸圍

優點：簡約、無痕、舒適；適合經期、哺乳期或乳腺增生等荷爾蒙變化引起的胸部脹痛。

缺點：承托力較弱，長期佩戴容易引發上交叉綜合症。

推高型胸圍（Push-up bra）及運動型胸圍（Sports bra）

缺點：設計較為緊貼，會對胸部造成壓迫；長時間佩戴可能阻礙血液循環，引致胸骨疼痛或呼吸困難。

建議：發育期少女不宜長時間佩戴，以免影響正常發育；運動型胸圍建議僅運動時穿著，運動後應盡快更換回日常具足夠承托力的款式。

上交叉綜合症：前後肌肉失衡的「寒背」陷阱

上交叉綜合症是指前胸的胸大肌、胸小肌、上背部的背闊肌及肩胛提肌過度緊繃、縮短；且下背部的菱形肌、斜方肌中下束，以及前頸部的胸鎖乳突肌、斜角肌則被過度拉長、肌力不足。王俊華解釋，前後肌肉強弱失衡，形成交叉狀態，即俗稱的「寒背」。胸部較豐滿的女士尤其容易受影響，常涉及第5、6、7節頸椎，可能出現：

雙手麻痹無力

呼吸不順

肩胛骨疼痛

肋骨附近發炎等胸椎問題

王俊華提醒，若因胸圍選擇不當而引致上交叉綜合症，改善過程通常需時數月甚至更長。治療方法包括：

針對性肌肉伸展及強化訓練，恢復前後肌肉平衡

若頸椎弧度已趨平直、活動能力受限，則需接受脊椎關節矯正

因此，女士們在不同生理周期（如經期前後或哺乳期），宜選用不同承托力的內衣，以減輕身體負荷。女士們在挑選胸圍時，務必親身試穿，以確保找到最適合自己身形及需要的款式。王俊華更提供了五項專業建議：

挑選合適胸圍 五項專業建議

優先選擇設有鋼圈或較佳承托力的胸圍； 杯罩及側邊布料需充足，能完全包裹腋下副乳，避免溢出； 肩帶應選較寬較厚的款式，減輕肩頸壓力； 避免胸墊過厚的設計，防止重心過度前傾； 背扣至少三排以上，方便調節鬆緊度。

不同胸圍設計 承托力各有差異

瑜伽療癒導師黎樂欣（Zora）建議，若想改善「上交叉綜合症」，需要加強鍛鍊上背肩膊肌肉力量，令到頸部的力量得以分擔。瑜伽動作中的「蝗蟲式」——四肢自俯臥姿離地抬起，身體重量全數落在腹部，因此需要背部及髖伸肌，能夠加強上背強化。鍛鍊背肌伸展胸肌預防寒背的動作。除此之外，亦能鍛鍊臀部腿部大腿肌肉，增加全身協調力、集中力，調整用力的姿勢。

瑜伽蝗蟲式｜功效

這個動作有益於加強背部、臀部和腿部肌肉，同時提高身體的柔韌性和平衡能力。初學者建議在專業指導下進行練習，以確保正確的技巧和姿勢。

瑜伽蝗蟲式｜步驟

先躺在瑜伽墊上，臉朝下，將雙手放在身體旁邊，掌心向下，手指朝向腿。把腳貼起來，伸展雙腿並貼合在一起，慢慢地抬起雙腿。用背部和臀部的力量，將上半身抬起，並舉起雙手，感受到身體用力。（由瑜伽療癒導師黎樂欣提供）

手部可以自選向前伸展或從後伸展。集中練習背部，可以把雙手成45度，腿部緊貼地下。（由瑜伽療癒導師黎樂欣提供）

緩慢地放鬆身體，放下腿部和上半身，再次躺平在瑜伽墊上。可以重複這個動作幾次，並根據自己的舒適程度進行調整。（由瑜伽療癒導師黎樂欣提供）

步驟：

先躺在瑜伽墊上，臉朝下。將雙手放在身體旁邊，掌心向下，手指朝向腿。 將下巴輕輕地向下，讓後腦勺向天花板延伸，以保持頸部的完整伸展。 把腳貼起來，伸展雙腿並貼合在一起，慢慢地抬起雙腿。 同時，用背部和臀部的力量，將上半身抬起，並舉起雙手，感受到身體用力。 繼續保持均勻的呼吸，並保持動作穩定，在這個姿勢中停留約30秒至1分鐘，根據自己的身體狀況調節時間。 緩慢地放鬆身體，放下腿部和上半身，再次躺平在瑜伽墊上。可以重複這個動作幾次，並根據自己的舒適程度進行調整。

注意：雙手可以自選向前伸展或從後伸展。想集中練習背部，可以把雙手成45度，腿部緊貼地下。

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