《21世紀大君夫人》熱播！拆解32歲IU童顏纖瘦秘笈 從節食到健康倒立｜附營養師餐單

由IU（李知恩）與邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》熱播，創下高收視，由IU飾演的財閥美女與邊佑錫飾演的王子譜出浪漫戀曲。現年32歲的IU，除了凍齡童顏令人驚嘆，纖細勻稱的身材亦成為熱話。原來她曾經為了拍戲，採用過極速但激烈的減肥法，如今則用健康飲食配合倒立運動來維持體態。

IU極端一周瘦身法、7日減5公斤

IU曾在節目中透露，為求短時間內達到理想身形，她試過「一周瘦身法」：

早餐 ：1個蘋果

：1個蘋果 午餐 ：1個番薯

：1個番薯 晚餐 ：蛋白質飲品

：蛋白質飲品 每日總熱量 ：約300kcal

：約300kcal 搭配簡單運動

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此外，她早期亦曾以低脂牛奶及蛋白補充錠代替肉類，藉此減低熱量負擔，同時避免因吃肉而引發食慾。IU本人坦言，這類極端餐單雖然在7天內成功減去5公斤，下巴線條明顯變尖；但只能維持3至4天，絕非長久之計。她也曾表示現在絕對不會再用極端瘦身方式，因為不健康。

營養師警告低於基礎代謝傷身 附改良版餐單

雖然IU「一周瘦身法」效果顯著，但營養師高敏敏指出，長期攝取熱量低於基礎代謝率，加上三餐食材過於單一，容易導致營養不良，可能出現停經、掉髮、疲倦無力等問題。因此她根據IU的原始餐單，設計出更均衡的「改良版」，每日熱量控制在500卡以內，同時兼顧蛋白質、纖維與碳水化合物。

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營養師改良版餐單：

早餐 蘋果1顆

水煮蛋1顆 功效：蘋果皮含大量植化素，建議連皮吃；雞蛋提供優質蛋白質，減少肌肉流失。 午餐 番薯1條

蔬菜2份

雞胸肉1片 功效：採用「211餐盤」比例；增加膳食纖維與蛋白質，提高飽足感之餘，減脂不流失肌肉。 晚餐 211餐盤（蔬菜2：碳水化合物1：蛋白質1） 蔬菜類：各色蔬菜、菇類、藻類 蛋白質：優先選擇植物性蛋白 碳水化合物：非精緻澱粉優於精緻澱粉

高敏敏提醒，如果吃不飽、餐間可進食低GI水果或一小匙堅果種子；若嘴饞想吃零食，可選擇無糖豆漿、毛豆、堅果或蔬菜棒。

IU回歸平衡飲食 咀嚼多次增加飽足感

如今身材纖細的IU，已不再使用激烈方式減肥。她曾在社交媒體分享自己的飲食習慣，主張「原型食物」，她現時餐單中兩大「常客」包括白菜及南瓜，前者含大量維他命C及鉀質，後者雖屬澱粉類、卻是飽肚低卡之選。

IU早前作客好友劉寅娜的節目時也分享了當日午餐吃了「蘋果和藍莓」，更獲好友指出是「小鳥胃」。另外，她也曾在網上節目中分享，吃飯時會咀嚼多次的飲食習慣，幫助消化並增加飽足感，並配合規律運動來維持體態。

倒立3分鐘練核心 強化上半身脊椎

IU曾在綜藝節目《孝利家民宿》與李孝利同居時，受李孝利的影響，學習每日倒立約3分鐘，透過瑜伽和倒立來雕塑線條。此舉既可訓練全身核心肌肉，又有助控制食慾。

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倒立對健康有多種益處，可能有助於：

安定心神

減輕壓力與憂鬱

活化腦下垂體與松果體

刺激淋巴系統

強化上半身、脊椎與核心肌群

提升肺活量

刺激並強化腹部器官

促進消化

緩解更年期症狀

預防頭痛

除了諸多好處，倒立也存在某些風險，例如頸部、肩膀與背部的疼痛或受傷。要安全地進行倒立，最好採取安全措施，包括：

輔助及協助

最好是找人從旁輔助，包括合格的瑜伽老師、健身專家或具備相關知識的朋友。當倒立時，要檢查或思考自己的身體對位並不容易。輔助者可以幫助引導正確位置，並支撐你的身體。

使用牆面

只要不過度依賴，使用牆面是可以的。最好不要太習慣牆面或過度靠在牆上，但如果感到緊張或害怕，有牆面在旁邊提供心理支持也是良方。

資料來源：dlwlrma@IG、營養師高敏敏、Healthline

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