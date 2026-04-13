30歲女靠吃代餐減肥 變「泡芙人」只減走肌肉不瘦肚腩 醫生教3招清除內臟脂肪

不少人為追求快速減肥效果，每日只吃極低熱量或者只喝代餐奶昔，瘦得快的後果卻是肌肉流失。台灣一名30多歲女子在3個月內大減33磅，換來的是脫髮、月經失調等健康問題，而且肚腩依然頑固據守原位，不見改善。有醫生提到，正確的飲食對於清除內臟脂肪非常關鍵。

30歲女靠吃代餐減肥 變「泡芙人」只減走肌肉不瘦肚腩

減重專科醫生周建安分享病例指，曾有一名30多歲女性上班族，不喜歡運動卻又想改善體態，反覆使用代餐與極端飲食控制作為減肥手段，期間每日攝取熱量甚至不足600kcal。雖然3個月內快速瘦下將近15kg，但只要一恢復正常飲食，體重便迅速反彈。錯誤的減重方式，甚至引致疲勞、脫髮、指甲斷裂、經期不順等各種身體問題。

經過檢查後，周醫生發現該女子體脂率高達46%，屬於典型的「泡芙人」：脂肪大量堆積在腹部、臀部與大腿，四肢肌肉則因為長期熱量不足大量流失。因此即使體重下降，亦難以減走最困擾的小腹。

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如何分辨內臟脂肪/皮下脂肪？

周建安醫生表示，脂肪分布有不同特性，可透過簡單方法初步判斷：

皮下脂肪： 以腹部為例，腹部用力時，若能輕易捏起一層柔軟贅肉，多半屬於皮下脂肪。容易影響外觀（如手臂鬆軟、腰腹粗壯），雖然對健康直接威脅較低，但卻是最難消除的體態脂肪。

內臟脂肪： 若腹部隆起且觸感較為緊硬，不容易捏起贅肉，多半為內臟脂肪，例如常見的「啤酒肚」。由於堆積在器官周圍，與糖尿病、心血管疾病風險密切相關。

不過，多數人屬於混合型脂肪，因此減肥不能只靠單一方法。他引述《Journal of the International Society of Sports Nutrition》一項系統性回顧研究，分析732位過重或肥胖人士後發現，相較於只運動，單純改變飲食可多減輕2.57kg。觀察超過12周後發現，飲食搭配運動，則可比只做運動多減輕2.85kg體重，內臟脂肪也顯著減少。研究人員指出，體重下降是影響內臟脂肪的重要因素，而飲食對於提升減肥成效及消除內臟脂肪都尤其關鍵。

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健康瘦身清除內臟脂肪3大重點

針對「體重下降、體態沒明顯改變」的停滯困境，周建安醫生提出「飲食為主、運動為輔」的原則，並強調減肥瘦身應以改善代謝健康為核心，而非只追求體重數字下降。以下為3大重點：

優先處理內臟脂肪：透過調整飲食比例（如 211 餐盤）穩定胰島素與代謝狀態，先改善健康，再進一步調整體態。

避免肌肉流失：補充足夠蛋白質是維持代謝率的關鍵，否則即使體重下降，也容易快速復胖。

專業身體分析：透過儀器監測掌握脂肪分布，由專業團隊介入調整策略，避免徒勞無功的盲目減重。

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