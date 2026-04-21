19歲學霸為減肥不吃飯 揭患胰臟癌晚期歷12次化療 「熬過黑暗定能迎來屬於我的風景」

內地一名19歲女學霸，原本前途無可限量，卻疑因長期節食減肥，導致患上胰臟癌晚期，更被醫生斷言只剩3個月命。面對歷經12次化療，她一度徘徊生死邊緣。幸得家人傾盡家財、不離不棄的照顧，令她重拾求生意志，堅強宣告：「熬過黑暗，定能迎來屬於我的風景」。

19歲學霸為減肥不吃飯 揭患胰臟癌晚期歷12次化療

現年19歲的抗癌網紅王瀟慧在抖音平台帳號「小蘋果（打怪中）」擁有4萬粉絲，在2024年即18歲發病前，她是一名中六學生，更是班上的優異生，琴棋書畫樣樣精通。「技多不壓身」是她的人生信條，也是她不斷追求卓越的動力。在學期間，她付出比別人更多的汗水，考獲多張證書，滿心期待能考上理想大學，走向更廣闊的世界。然而，在追逐夢想之際，她的體重突然急劇下降，並伴隨頻繁胃痛。起初在附近醫院檢查時，醫生指是胃炎並開中藥，她服用數天後症狀有所紓緩，便沒有太在意。

適逢暑假，為了減輕家庭負擔並賺取學費，她與朋友一起做暑期工。打工結束回家後，媽媽發現她暴瘦，加上月經很久都還沒來，於是帶她去做詳細檢查，但結果並不樂觀，建議盡快轉往大醫院。當天，王瀟慧媽媽立即帶她趕往上級醫院並安排入院，醫生隨即進行穿刺檢查。活檢報告顯示，她被確診患上胰臟癌晚期，醫生更直言若不及時干預，最多只剩下三個月壽命。

王瀟慧無奈表示，為了配合治療只能暫時休學。由於當時血鈣指數過高，必須先控制下來才能進行化療，於是她每天在急症室吊鹽水。半個月後，她突然意識模糊、昏迷不醒，醒來時人已經躺在深切治療部（ICU）。當時因為身體太虛弱，根本無法承受化療，更一度被醫生勸退回家。王瀟慧媽媽傷心無奈，但堅定表示無論如何都不會放棄她，於是收拾行裝帶她回老家休養。

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離開上海回到老家後，她的狀態出奇地好轉，終於可以開始接受化療。她甚至一度經歷12次化療，期間她體內被植入直通心臟的導管，藥水24小時不斷流入身體，各種副作用接踵而來，包括噁心嘔吐、嚴重脫髮、高燒不退、渾身麻木、喘不過氣的症狀，而體重更暴瘦至約35公斤。據王瀟慧透露，以往因為生活費不多，為了節省開支常常不吃飯，心想順便可以減肥，這種極端節食的行為可能正悄悄透支著她的身體，最終導致了不可挽回的後果。

父母傾盡家財救命 「熬過黑暗定能迎來屬於我的風景」

王瀟慧憶述，自從生病後，媽媽每天為她準備營養的飯菜，又會幫她按摩雙腿以防止肌肉萎縮，待她狀態好一點時，便陪她在走廊散步。經歷了這一切，媽媽無微不至的照顧給予了她勇敢面對病魔的勇氣。可是，面對高昂的醫療費用，一家人亦陷入了絕境。長期的化療已經掏空了家底。為了讓她能繼續活下去，哥哥風雨無阻地早出晚歸送外賣，爸爸在工廠裡不眠不休地加班，只為多賺一分一毫，但面對龐大的醫藥費依然是杯水車薪。王瀟慧自責地說：「是我拖累了這個家，讓家人為我受盡了冷眼和辛苦，我只有振作起來才能回報他們。我相信，熬過這黑暗，定能迎來屬於我的風景，加油！」

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胰臟癌一確診恐已晚期 6大徵兆藏危機

根據本港醫管局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，不少病人不幸到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。若出現以下徵狀，有機會是患上了胰臟癌：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

如何有效預防胰臟癌？5大方法減風險

醫管局指，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

資料來源：抖音「小蘋果（打怪中）」

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