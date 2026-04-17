手遊成減肥神器？《Pikmin Bloom》台灣爆紅 玩家每日行路激瘦11公斤 專家解構原理

想減肥又嫌做運動好悶？近期一款手遊在台灣爆紅，意外成為「減重神器」——《Pikmin Bloom》（皮克敏），吸引大批原本不的市民加入，不少人分享自己「行路減肥」的成功經驗，有玩家三個月瘦11公斤，更有專家指，不少肥胖患者突然加速減磅，原因竟是開始玩手遊？

《Pikmin Bloom》是甚麼？行路就可玩到！

《Pikmin Bloom》是任天堂與Niantic共同開發的AR手遊，2021年全球上線，近期這款遊戲在台灣突然爆紅，吸引大量長輩、不打機的女士加入。玩家透過現實步行去收集不同造型的皮克敏，與同類型的《Pokémon GO》相比，門檻極低——純粹「行路就是玩法」，毋須對戰、毋須進行限時活動。玩家普遍認為，《Pikmin Bloom》爆紅關鍵在於其輕鬆易玩的調性，吸引不少女玩家。

《Pikmin Bloom》玩法是甚麼？

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《Pikmin Bloom》如何助減肥？步數掛鉤進度

《Pikmin Bloom》與手機健康數據Apple HealthKit或Google Fit連接，自動追蹤步數，即使關掉程式也會有記錄。玩家透過每日行路可獲得幼苗、果實，培養皮克敏，並在現實地圖上種花；遊戲強烈鼓勵步行，有不少玩家表示，為了遊戲每日輕鬆行過萬步，且沒有做運動的痛苦。

專家：助增加NEAT活動+胰島素敏感度

台灣減重醫生鄭語皓在Threads發文指出，在門診發現有患者的體重突然加速下降，並不是藥變強或飲食變嚴——而是開始玩《Pikmin Bloom》。鄭醫生解釋，這款遊戲要玩家「不走路就玩不下去」，背後其實有紮實的醫學原理：

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增加非運動性活動消耗（NEAT） ：是指除了睡覺、健身運動以外，走路等不刻意運動的活動，消耗熱量效果顯著。

：是指除了睡覺、健身運動以外，走路等不刻意運動的活動，消耗熱量效果顯著。 胰島素敏感性上升 ：可改善細胞對胰島素的反應，穩定血糖。

：可改善細胞對胰島素的反應，穩定血糖。 脂肪動員效率變好：更快速地將儲存的脂肪分解及供能量消耗，對減脂至關重要。

尤其對於正在使用GLP-1類藥物（如減重針）的人，效果更明顯：食慾下降加上活動量上升，減重速度直接放大。鄭醫生建議，遇上減重停滯期，「每日多行幾步」可能才是關鍵。

玩家留言稱「3個月瘦11公斤」

Threads貼文內同時湧現大量「減肥成功」留言，包括「皮克敏兩月7公斤 」、「玩皮克敏才一個月已經瘦2公斤，平常工作要久坐下班都靠皮克敏讓我動起來！」，更有玩家指自己玩皮克敏3個月、足足自然瘦了11公斤，效果相當驚人！不過，也有網民搞笑提醒：「對我無效……因為在外走路時間增長，買零食（各種誘惑）的機率增加了」

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當然，減重仍需配合均衡飲食及充足睡眠，但相比刻意去做Gym，這種「邊玩邊瘦」的方式顯然更易持續。大家不妨由今日開始「行多幾步」！

資料來源：減重醫生鄭語皓

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