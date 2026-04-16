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女子餐餐吃沙律卻血脂超標？營養師揭沙律暗藏5大陷阱 搭配3食物助抗發炎

保健養生
更新時間：14:00 2026-04-16 HKT
發佈時間：14:00 2026-04-16 HKT

為了減肥吃沙律以為更健康？有營養師分享個案指，一名女子每日吃沙律，卻竟然導致血脂超標。她為此拆解吃沙律的5大隱藏陷阱，並教配搭3類食物助抗發炎。

女子餐餐吃沙律卻血脂超標？營養師揭沙律暗藏5大陷阱

營養師廖欣儀在Facebook專頁發文指，該女子為了維持體態，認為飲食清淡會比較健康，於是每天早餐只飲一杯精力湯，午餐吃一盒幾乎不加醬汁、沒有肉類的生菜沙律，晚上如果忙碌便只吃一點水果或乳酪。這種看似非常健康的餐單，結果卻令她體重毫無下降，體檢時血脂指數更出現「紅字」。她指出，很多人誤以為自己食得好健康，卻沒發現只做對了一半。這是因為容易將清淡、少油、低卡路里與抗發炎飲食或健康飲食畫上等號；然而，身體真正需要的是適量且均衡的營養。當蛋白質攝取不足、脂肪太低，甚至長期進食量過少時，身體反而會進入一種壓力狀態，導致修復能力下降、腸道變得敏感，甚至連體內的發炎反應也難以調節。

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廖欣儀隨後告訴該名女子：「你只做對一半，再調整一下就更好了！」對方愣了一下回答，因為聽說飲食要乾淨，所以才跟著這樣吃。廖欣儀強調，單吃沙律感覺上很健康，但關鍵在於懂得如何配搭，否則只會導致營養不均。她表示，喜歡吃沙律絕對無問題，但務必留意以下5大重點：

1.蛋白質攝取要充足

單靠進食生菜和水果，缺乏蛋白質是絕對不可以。蛋白質是修復身體組織的重要原料，更是調節免疫系統的關鍵。建議在沙律中加入雞蛋、雞胸肉或魚肉，作為優質的蛋白質來源。

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2.補充適量優質脂肪

長期不吃油或只進食低脂食物，會導致體內缺乏具抗發炎功效的脂肪，如Omega-3，令身體的調節能力下降。建議可以在生菜中加入少許堅果、亞麻籽油或橄欖油，以增加優質脂肪並獲取抗氧化營養素。

3.可改吃溫沙律

未經烹煮的生蔬菜，其木質素未被軟化，對於消化道較弱的人士會增加腸胃負擔，容易引致胃脹氣。因此，偶爾可以改吃溫沙律，即將部分蔬菜稍微烚熟，再拌入優質脂肪及搭配蛋白質，便能成為營養均衡的一餐。

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4.避開高卡高糖醬汁陷阱

千島醬、凱撒醬、蜜糖芥末醬等沙律醬的糖分與油分其實相當驚人，經常進食不但容易致胖，更可能加重身體的發炎負擔。

5.避免長期熱量攝取不足

吃得太少對身體而言也是一種壓力，例如會導致皮質醇上升，令發炎反應更容易被啟動。

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她提醒，生菜沙律不需要天天吃、餐餐吃，每星期進食3至5次已經足夠，並非食得清淡就等同於抗發炎飲食，真正要做到抗發炎的前提是必須吃得均衡。

 何謂膽固醇水平理想/過高？

本港衞生署指出，血液中膽固醇的總和稱為「總膽固醇」，當中主要分為「低密度脂蛋白膽固醇」（壞膽固醇）和 「高密度脂蛋白膽固醇」（好膽固醇）。何謂理想膽固醇水平？膽固醇過高有何影響？

衞生署指出，膽固醇是脂肪的一種，是構成細胞壁、膽汁及各種荷爾蒙的主要成分。一旦體內膽固醇過高，血管有可能變得狹窄甚至閉塞，引發中風、心臟病等嚴重後果。

甚麼是壞膽固醇？

  • 低密度脂蛋白膽固醇會加速血管內脂肪聚積，增加患上冠心病的風險，故此俗稱「壞膽固醇」。

甚麼是好膽固醇？

  • 高密度脂蛋白膽固醇可預防血管閉塞和破裂，並能降低患上心臟病的風險，故此俗稱「好膽固醇」。

理想膽固醇水平

總膽固醇同時包含「好膽固醇」和「壞膽固醇」，所以不宜處於過高水平。各類膽固醇的水平可由驗血得知，以助我們評估患上冠心病的風險。以下是根據統計所得的膽固醇理想水平，可作參考：

  • 總膽固醇：低於5.2mmol/L
  • 低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）：低於3.4mmol/L （低於2.6mmol/L更為理想）
  • 高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）：高於1.0mmol/L （1.6mmol/L或以上更為理想）

資料來源：營養師廖欣儀衞生署

延伸閱讀：早餐飲豆漿可降膽固醇？營養師推介10種食物降血脂 這種餃子要少吃

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