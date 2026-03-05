港產卡路里App Threads爆紅 串爆營養評語網民勁受落 打工仔低脂低卡午餐如何選？

很多人減肥和控制飲食時都會使用卡路里App，拍低食物的照片就能辨識熱量、脂肪、蛋白質等營養資訊，非常方便就能知道到底吃了甚麼下肚。近來在Threads上有個港人開發的卡路里App爆紅，而其席捲社交平台的原因，竟然是由AI生成的惡毒營養評語，網民被罵反而更開心？

港產卡路里App Threads爆紅 串爆營養評語網民勁受落

網民在Threads上討論這個名為「卡老味」的App，直言「超好笑」，「用香港人着（最）驕傲的語氣串Ｘ你」、「好虐我好愛」。此App使用貼地廣東話口語，口吻十足一個嚴厲「Mean爆」的監督者。當用家上傳食物照片時，AI除了會辨識是甚麼食物，並估算碳水、蛋白質和脂肪含量之外，更會生成一段評語來「攻擊」用家的食物選擇，過往的飲食記錄更會留有「案底」。網民對於「被鬧」反而非常受落，更有人抱著玩的心態上傳非食物的相片「博鬧」。不過也有用家反映AI辨識食物和份量出錯，以及卡路里攝取建議太低、可能令人出現飲食焦慮等問題。

成年人每天應該吃多少？卡路里如何分配比較好？

根據衞生署資料，中國營養學會建議，一個中低體力活動水平的成年男子，每天需要2200-2600kcal的熱量，非孕期或哺乳期的女性則需要1800-2100kcal的熱量以維持身體所需。卡路里攝取過多固然會導致肥胖及增加癌症、糖尿病等多種慢性疾病的風險；然而長期能量攝取不足，引致體重過輕，亦可能會增加貧血、心跳不規則、骨質疏鬆及骨折的風險。

世界衞生組織（WHO）對於三大營養素碳水化合物、脂肪和蛋白質，均有列出符合健康飲食的建議攝取量。

碳水化合物：人體主要的能量來源。未精製碳水化合物應佔每日總能量的45-75%；10歲以上的每天應攝取至少25g天然膳食纖維，或者至少400g水果和蔬菜

脂肪：總脂肪攝取量限制在每日總能量的30%或以下，其中飽和脂肪和反式脂肪分別不應超過總能量攝取的10%和1%

蛋白質：每日攝取總能量的10-15%

打工仔午餐吃茶記如何吃得低脂低卡？

香港打工仔午餐首選莫過於茶餐廳，貪求方便快捷，選擇又多。不過一般茶餐廳食物向來高脂高鈉，如何才能避免熱量陷阱？本港營養學碩士團隊、營養學家Gavin和Stephy解構過16款茶餐廳常見粉麵的營養價值，包括卡路里、脂肪含量。

【同場加映】五香肉丁公仔麵不是最邪惡？16款茶餐廳粉麵卡路里脂肪大比拼

根據營養師比較發現，多款炒粉麵的熱量均突破1000kcal，最肥的干燒伊麵脂肪含量更可高達72g。相反，選擇湯粉麵大大減低「邪惡度」，雲吞麵、雪菜肉絲米粉等都不超過500kcal，屬於比較安全低卡的選擇。他們也提醒，吃湯麵時最好加點蔬菜和避免加工肉，就能吃得更健康。

延伸閱讀：早餐吃牛角包超高脂？12款麵包卡路里脂肪大比拼 減脂穩血糖首選哪款？

---

相關文章：

20款茶餐廳食物卡路里大比拼 西炒飯肥過乾炒牛河？最高卡竟是這款麵？

兩餸飯卡路里｜食蒸餸都肥？常吃1種清淡菜式恐血壓血脂高 比咕嚕肉高卡！9款餸菜熱量脂肪大比拼

24款大排檔小菜卡路里大比拼 蝦仁炒蛋比薯仔牛柳粒更肥？營養師教5大「食唔肥」貼士

9款茶餐廳凍飲糖分大比拼 1杯凍檸茶=5粒方糖佔1餐攝取量 營養師教4大減糖貼士