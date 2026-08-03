盧煜明：中大重點發展鄰近科學園地皮 將發表《策略計劃》推校園總體規劃

港府着力推動訂立首個五年規劃，中文大學校長盧煜明昨在電台節目上透露，將於本周四發表新一份《中大策略計劃》，下一步將推出校園總體規劃，重點發展位於山腳與科學園之間的第39區地皮，即擬建的港鐵白石角站周邊。他又形容目前本港大學有如「精品酒店」，具質素但面積不足，期望北都大學城發展有助本地大學擴展規模、提升競爭力。

興建醫學院新大樓研究所

盧煜明透露，周四發表的《中大策略計劃2026 - 2030》已籌備逾年，內容將對準國家「十五五」規劃提出的「教育強國、科技強國」方針。他亦指中大發表《策略計劃》後會進一步規劃校園用地，包括善用白石角39區地皮，將有隧道連接科學園與擬建的白石角站，形容中大將在區內大展拳腳，包括興建佔地30萬呎的醫學院新大樓，可容納850人的研究所，料數月後落成的生命科學大樓，以及將成為中大第十間書院的研究生書院。

近年本港大學在多項國際排名的表現均有進步，中大於QS世界大學排名打入全球第18位，較去年躍升14位並首次躋身全球20強，盧煜明稱對成績感到振奮，強調是60多年來歷代「中大人」打下根基後建立的成績。然而他提到本港大學面對規模不足的問題，形容本地院校有如「精品酒店」，「我們的服務和國際聲譽都好，但規模好像不夠大，看國內很多著名學校都有超過一個校區」，而國際排名量度的項目均涉及實在數字，例如大學出了多少篇文章和引用情況等，「我們其實是輸蝕的，因為我們（院校）的規模沒其他人大」。

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北都帶來機遇 放眼大灣區

盧煜明續稱，本港頂尖院校密度高是世界少見，故政府應在政策方面鼓勵跨院校合作，惟跨校合作亦需要空間，希望北都大學城為本港院校帶來擴容機遇，未來更應放眼大灣區，「香港始終是750萬人的城市、比較小，要做出影響力、技術轉移或建立獨角獸，只有750萬人是不夠的，因此大灣區輻射很重要，這也是香港『背靠祖國、聯通世界』的優點。」他亦提到香港作為國際化城市，方便舉辦學術會議或交流，高鐵亦有助前往內地城市洽商合作，居住環境也具吸引力，「有城市一面，但又有40%是郊野公園，很適合喜歡行山的人」。

對於未來的教育方向，盧煜明認為現今講求交叉學科、跨領域，例如自己研究不能只懂醫科，亦要了解遺傳學、生物化學甚至電腦等；而人工智能（AI）是人類科技史最重要發展之一，直言所有學生都要明白AI的好壞處、相關的道德倫理和法律等，「AI只是工具，與一把刀、剪刀或計數機沒分別，但最後負責任的仍然是人」。

本報教育組

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