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肝病學專家黃煒燊 獲中大委任為協理副校長（研究）

教育新聞
更新時間：14:42 2026-07-31 HKT
發佈時間：14:42 2026-07-31 HKT

中文大學宣布，通過委任醫學院內科及藥物治療學系教授黃煒燊，以兼任方式出任協理副校長（研究），任期兩年，8月1日履新，接替卸任的黃俊文。黃煒燊教授將協助副校長（研究及外務）姜里文，主管研究事務處及各研究機構的運作、制定提升研究基礎設施的發展計劃、拓展全球及區域研究夥伴合作網絡、並探索及統籌研究機遇與資源，提升中大的科研實力。

黃煒燊：感謝母校多年栽培

醫學院內科及藥物治療學系教授黃煒燊 (中大提供)
醫學院內科及藥物治療學系教授黃煒燊 (中大提供)

黃煒燊對獲委任感到榮幸，指中大在研究卓越及全球影響力方面享負盛名，具獨特優勢助力香港發展成為全球創新科技樞紐。他期待與副校長姜里文及其他同事緊密合作，鞏固中大的科研生態圈，推動創新與協作研究，並透過具影響力的科研發現和成果轉化，為應對全球挑戰作出貢獻。作為中大校友及教授，黃煒燊衷心感謝母校多年栽培，令他得以成為臨床醫生、科研人員和教育工作者。

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黃煒燊現為中大莫慶堯醫學教授、醫學院助理院長（發展）及腸胃及肝臟科主任，他在1999年取得內外全科醫學士（MBChB）學位，其後於2008年獲頒醫學博士（MD）學位。他於2007年加入中大，歷任不同教授職級，於2019年晉升為教授。他是享譽國際的肝臟病學臨床科學家，研究範疇包括脂肪性肝病、慢性乙型肝炎、肝纖維化及門脈高壓，尤其致力開發非入侵性檢測方法，以應用於疾病篩查、診斷及預後評估。

在研究、教學及學術領導方面，黃煒燊曾參與多項主題研究及大型研究資助項目，擔任研究人員及評審成員，並與消化疾病研究全國重點實驗室（中大）合作，亦曾參與國際專業學會臨床實務指引的制定工作。他迄今已發表逾700篇同行評審論文及12個書籍章節。他曾獲頒多項殊榮，包括香港內科醫學院傑出研究論文獎、亞太消化疾病周傑出青年領袖講座獎、中大模範教學獎，以及香港特別行政區政府食物及衞生局卓越研究獎。

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