中大研AI骨科植入物 集促癒合抗菌於一身

面對全球人口老化，骨質疏鬆、骨折及骨壞死是高齡人士常見的健康問題，未及時治療更會嚴重影響生活質素。傳統金屬植入物僅能簡單固定骨骼，無法促進骨組織再生，且存在感染風險，令術後康復充滿變數。中文大學醫學院助理院長（內地事務）秦嶺（見圖）牽頭的研究團隊，成功打造集促癒合、抗菌於一身的植入物，以解決高齡骨折人士的痛楚，該研究獲研究資助局撥款逾4942萬元資助。

比傳統金屬物，鎂具備抗感染特性，幾乎杜絕術後感染風險。研資局提供

鎂能在體內逐漸降解，並釋放促進骨細胞生長的離子，秦嶺指可以「讓骨頭長得更快更好」。相比傳統金屬物，鎂具備抗感染特性，幾乎杜絕術後感染風險。團隊更將開發融合AI技術的骨科植入物，通過擬合癒合曲線與患者個人數據，即時監測骨癒合進程，讓醫生能及時進行臨床干預，避免延誤治療。



雖然鎂植入物的製造成本，較傳統植入物高出約15%，但秦嶺強調，患者整體醫療開支反而會減半，「主要是不用因感染而需再付費用」。研究將進入臨床轉化階段，期望獲多方認證並廣泛應用。

記者 佘丹薇

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