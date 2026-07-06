IB放榜2026｜顏寶鈴書院狀元盼讀工程服務社會 印度裔榜眼受醫生祖父啟發立志行醫

保良局顏寶鈴書院今屆IB國際文憑考試成績斐然。非華語榜眼AMEYA受已故印度祖父啟發，兒時一次鄉間迷路的經歷，讓他深切感受到醫生備受民眾信賴，由此立下從醫志向。另一名尖子何子誠自幼熱愛工程，原本已取得英國倫敦帝國理工大學機械工程課程取錄，不過本港創科產業的發展潛力令他改變想法，目前有意修讀香港大學工學學士精英課程，期望日後研發融合人工智能、能夠解決社會實際需求的科技產品。

狀元原擬英國升學 現有意入讀港大

保良局顏寶鈴書院IB狀元何子誠。盧江球攝

考獲狀元佳績的何子誠自幼鍾情STEAM及機械編程，對工程學科抱有濃厚興趣，小學便參加機械人課程。他坦言，親手編寫的程序成功驅動機械人運作時，滿滿的成就感讓他深深愛上工程，特別是工程學科能夠解決實際問題的特點，曾因想以自己所編寫去驅動機械人運作而在家中地面貼滿黑色膠貼，他指「反覆試錯，直至讓機械人成功運作，這個過程令我徹底愛上工程」，他表示現時比較偏向想留港升讀港大工學學士精英課程，特別欣賞課程的高自由培養模式以及完善的學生支援，而在成長路上，父親時常鼓勵他「要對世界充滿好奇心」這番教悔亦培養了他對工程研發的熱誠。

他表示未來希望可以研發出服務社會的創科產品，其中包括AI道路意外偵察器，透過實時監測路面車速驟降等異常狀況，預防交通碰撞事故。看好香港創科發展前景的他，表示政府近年大力投放資源，行業環境日趨成熟，未來計劃留港深耕創科研發領域。

亮眼的成績少不了何子誠「凡事求真」的學習精神，他表示，平時學習遇到疑問，必會「追問」，他更笑言「通常老師都覺得我好煩」，他表示會運用AI作學習，但他提醒，使用的時候要抱持懷疑的心態，「因為AI都有機會出錯。」而他亦寄語下一屆考生，「做任何事前都要問自己，將來不做這件事會不會後悔。」只要全力以卦，不留遺憾，結果如何都會坦然接受。

延伸閱讀：IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）

非華語榜眼立志入讀中大醫學院

榜眼非華語學生PANDEY AMEYA(左)及PATEL SHWET HARESHBHAI(右)。盧江球攝

考獲44分的榜眼非華語學生 PANDEY AMEYA，立志入讀香港中文大學醫學院，而他從醫的初心，源自兒時在印度鄉間迷路的往事。他憶述祖父生前是印度當地醫生，母親從前跟他說「一旦在外迷路，只要報出祖父的名字，鄉民便會護送他回家」。後來他真的一度走失，憑著說出祖父姓名順利平安返家。祖父多年來為村民治病救人的身影深深留在他心中，令他體會到醫生能夠幫助他人、帶動社會的重大價值。

小學階段便修讀IB課程的他表示，「當時不會說中文和英文」他坦言學習英文過程主要是靠整理課堂筆記，反覆溫習老師講授的內容。他提醒考生要調整好備試心態，應考前一個月好比長跑衝刺階段，這段時間極易拉開考生之間的分數差距，關鍵在於願不願意為自己全力以赴。他分享個人備考節奏，每日清晨六至七時便起身溫書，一直學習到晚上十時，期間亦會適時停下休息，維持學習狀態。

同樣考獲44分的榜眼PATEL SHWET HARESHBHAI，與 AMEYA 是好友。他一開始醉心航天科技，其後透過參與各式各樣活動，發掘到工程、數理、商業及金融領域的結合之處，由此對金融範疇產生興趣。現時他已報讀多間海內外院校的航天、金融與數據相關課程，分別為密西根大學、香港科技大學、香港大學及多倫多大學。

保良局顏寶鈴書院校長周楚成對今屆學生的亮眼成績深感欣慰。他提到學校會善用直資辦學的彈性優勢，增撥各類教學資源，全面配合學生不同的學習需求，期望延續本屆的優秀成績，讓同學往後「越做越好」。

即睇其他IB狀元訪問：

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<