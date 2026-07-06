IB放榜2026｜拔萃男書院誕5狀元 有考生響往F1賽車赴劍橋讀工程 全體考生數學科獲滿分

國際文憑大學預科課程（IBDP）放榜，拔萃男書院本屆考生成績斐然。該校今日公布共誕生5名滿分狀元，分別為陳銘得、周沛、李學澄、梁康承及王令渝。另外，該校有16名考獲44分的榜眼，18人考獲43分探花，畢業班平均分高達42.6分；更難得的是，今年全體中六畢業生於數學科全數考獲滿分7分。

立足本土放眼國際

在升學抉擇上，5名IB狀元中，僅王令渝選擇在港升學，其餘4人則赴英、美頂尖學府深造。王令渝中三時由華仁書院（九龍）轉至拔萃男書院就讀，自言平日屬「中游分子」，對今次考獲滿分深感意外與驚喜。作為少數選擇留港升學的狀元，他選擇入讀香港中文大學的全球商業學（GBS）。他指出，該課程具備獨特優勢，能讓學生於美國、哥本哈根及香港三地輪流交流，「加上我對香港商業與金融市場的前景充滿信心，期盼畢業後能留港發展。」

選擇海外升學的狀元同樣抱負不凡，計劃入讀英美等地的名牌學府。李學澄將赴英國牛津大學攻讀法律，期望鑽研普通法的起源與演變；梁康承受學校機械工程隊經歷及對自動化技術的濃厚興趣啟發，預計入讀美國加州大學柏克萊分校，修讀電機與電腦工程學；周沛將前往耶魯大學主修商業分析，並計劃選修分子與細胞生物學，他表示，「我看中美國大學制度的彈性，能滿足我對辯論與哲學等跨學科興趣的探索。」至於熱愛數學及對英國F1賽車產業充滿嚮往的陳銘得，則計劃於劍橋大學攻讀工程學。

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善用AI 溫習

隨着科技發展，人工智能（AI）已成為今屆IB考生不可或缺的自學夥伴。5名狀元均表示，當遇到難題而教師未能即時協助時，他們普遍會善用AI作為補充工具。李學澄指出，「我會上載樣本作文與評分標準，指示AI模擬老師批改，並提供預估分數範圍與改善建議。」王令渝及梁康承則善用AI解釋選擇題「為何選錯」，藉此深入理解答題的背後邏輯，而非單純索取正確答案。陳銘得補充指，校方對使用AI抱持開放態度，並鼓勵學生合乎道德地應用，「英文老師更特意提供詳細量化的評分量表，協助學生高效地獲取AI的準確回饋。」

尋找合適節奏

面對公開試壓力，5名狀元並非一味埋首苦讀，而是各具備試心得。梁康承強調「持之以恆」是致勝關鍵，堅持及早準備而非臨急抱佛腳，並透過參與音樂與科研活動平衡學業壓力。陳銘得則分享了另一種溫習心理學，「考試期間我會靠打機與朋友聊天放鬆，適時抽離讀書狀態，避免長期慢性過勞，這樣溫習時方能保持高效率。」

在溫習策略方面，王令渝指出備試後期主要透過自我測試與互動學習找出知識盲點。「我會選擇圖書館或自修室等寧靜環境，感受到身旁同學的努力，能帶來正向的群體壓力，有助提升專注力。」他們一致強調，備試期間切勿放棄個人興趣，務求在身心健康的狀態下迎接挑戰。

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父母放手尊重興趣

談及成長路上的家庭後盾，眾狀元均感謝父母充分尊重他們的個人興趣，從不迫使子女跟隨市場大潮選修傳統「神科」。陳銘得認為，「父母當年讓我入讀寄宿學校是成長的轉捩點，讓我結交到深厚友誼並獲得寶貴啟發。」梁康承亦十分感謝父母的開明，「他們從不強迫我做任何事情，包括選修科目；而且無論我有甚麼決定，他們都深表支持及信任。」

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記者 蘇麗珊 攝影 何健勇

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