IB放榜2026｜聖士提反書院誕5狀元 全部均有意讀醫 靠校內靜觀練習減壓

聖士提反書院今年誕生5名狀元，各人均打算修讀醫科。有狀元坦言求學與備試過程感到壓力，甚至在應用程式見到有考生馬拉松式溫習，陷入與人比較的情緒陷阱，幸好透過校內的靜觀練習減壓，調整心態應對，最終取得佳績。

用手機APP計溫習時間遇反效果

聖士提反書院今年有5名狀元。資料圖片

考獲45滿分的IB狀元吳天磊與方彥珩，坦言在平時學習與應付考試都面對壓力。吳天磊指自己與不少同學都利用手機應用程式，計算溫習時間與提醒進度，但便利工具卻帶來反效果，「見到全港數據，排第一的人每天溫習竟達12至15個鐘頭，真的太癲！」

吳天磊指，自己難免比較，甚至反問自己，「對方溫習時間是我一倍，分數會否是我的一倍？」他其後參與校內靜觀活動減壓，輔導老師一句「憂慮往往都是把一些很遠的事，拉到跟自己很近」令他釋懷，重新把握自己的溫習節奏，最終成功取得佳績。

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同樣取得佳績的方彥珩，提交報告時最感壓力，「科學的報告分數有很多未知數」。他透過靜觀學習管理情緒，打算讀醫的他相信學到技巧，對他日後投身醫科，面對壓力亦有幫助。

採訪期間，正值世界盃十六強英格蘭對墨西哥的賽事，一直留意賽事的IB狀元陳謙瑜，坦言自己不時遇到「逆境波」，「比如自己較弱的科目，練極都取不到好成績，惟有不斷針對弱點改進」。自己有幸成為狀元，他就看好法國與英格蘭奪冠。

聖士提反書院惟一的女狀元何頌詩，受同是牙醫的父母影響，正考慮攻讀牙科或醫科，「很多時見到病人來到診所很痛苦，出門口就已能治癒，很敬佩父母。」

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提到減壓方法，她直言「最緊要開心」，她平時會自創故事與動作去記重點，而享受大快朵頤的她，不時買零食自我鼓勵，而父母知道她喜歡吃蟹，更特意在餐桌上送上驚喜。

記者 梁子健

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