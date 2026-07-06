Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IB放榜2026｜聖士提反書院誕5狀元 全部均有意讀醫 靠校內靜觀練習減壓

教育新聞
更新時間：12:08 2026-07-06 HKT
發佈時間：12:08 2026-07-06 HKT

聖士提反書院今年誕生5名狀元，各人均打算修讀醫科。有狀元坦言求學與備試過程感到壓力，甚至在應用程式見到有考生馬拉松式溫習，陷入與人比較的情緒陷阱，幸好透過校內的靜觀練習減壓，調整心態應對，最終取得佳績。

用手機APP計溫習時間遇反效果

聖士提反書院今年有5名狀元。資料圖片
聖士提反書院今年有5名狀元。資料圖片

考獲45滿分的IB狀元吳天磊與方彥珩，坦言在平時學習與應付考試都面對壓力。吳天磊指自己與不少同學都利用手機應用程式，計算溫習時間與提醒進度，但便利工具卻帶來反效果，「見到全港數據，排第一的人每天溫習竟達12至15個鐘頭，真的太癲！」

吳天磊指，自己難免比較，甚至反問自己，「對方溫習時間是我一倍，分數會否是我的一倍？」他其後參與校內靜觀活動減壓，輔導老師一句「憂慮往往都是把一些很遠的事，拉到跟自己很近」令他釋懷，重新把握自己的溫習節奏，最終成功取得佳績。

延伸閱讀：IB放榜2026｜全港至少誕62狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）

同樣取得佳績的方彥珩，提交報告時最感壓力，「科學的報告分數有很多未知數」。他透過靜觀學習管理情緒，打算讀醫的他相信學到技巧，對他日後投身醫科，面對壓力亦有幫助。

採訪期間，正值世界盃十六強英格蘭對墨西哥的賽事，一直留意賽事的IB狀元陳謙瑜，坦言自己不時遇到「逆境波」，「比如自己較弱的科目，練極都取不到好成績，惟有不斷針對弱點改進」。自己有幸成為狀元，他就看好法國與英格蘭奪冠。

聖士提反書院惟一的女狀元何頌詩，受同是牙醫的父母影響，正考慮攻讀牙科或醫科，「很多時見到病人來到診所很痛苦，出門口就已能治癒，很敬佩父母。」

延伸閱讀：蔡繼有學校創立24載 故事教學育IB狀元 總校長莊美珍勉學生跨越困難變強大｜專訪

提到減壓方法，她直言「最緊要開心」，她平時會自創故事與動作去記重點，而享受大快朵頤的她，不時買零食自我鼓勵，而父母知道她喜歡吃蟹，更特意在餐桌上送上驚喜。

記者 梁子健

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

 

最Hit
IB放榜2026｜聖保羅男女誕６狀元 維多利亞聖士提反狀元人數創新高
IB放榜2026｜全港至少誕62狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
教育新聞
3小時前
世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史。美聯社
世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史
足球世界
6小時前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
01:32
大埔公路奪命車禍│死者愛錫家人 身兼數職養家 胞姊：佢係好好嘅弟弟
突發
3小時前
曾淵滄分享下半年收息布局 加入中資電訊股及國泰 看好穩定幣主題吼兩隻股｜百萬倉
曾淵滄分享下半年收息布局 加入中資電訊股及國泰 看好穩定幣主題吼兩隻股｜百萬倉
投資理財
6小時前
世界盃2026｜巴西出局尼馬淚崩 宣佈退出國家隊結束國際賽生涯
世界盃2026｜巴西出局尼馬淚崩 宣佈退出國家隊結束國際賽生涯
足球世界
1小時前
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數掀熱議 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
譚詠麟親解與陳百祥不和傳聞：方向不一樣 揭與曾志偉識於微時屬世交丨一周星星
譚詠麟親解與陳百祥不和傳聞：方向不一樣 揭與曾志偉識於微時屬世交丨一周星星
影視圈
13小時前
佛得角球隊返國獲英雄式歡迎。路透社
世界盃2026｜佛得角球隊返國獲英雄式歡迎 數萬人接機 機場職員跪拜致意
即時國際
3小時前