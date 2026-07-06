IB放榜2026｜全港至少誕62狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
更新時間：09:20 2026-07-06 HKT
發佈時間：09:20 2026-07-06 HKT
發佈時間：09:20 2026-07-06 HKT
今屆國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（7月6日）放榜，本港多所學校均誕生考獲45分的IB狀元。滬江維多利亞學校（VSA）及聖士提反書院，分別誕生9名及5名IB狀元，均創兩校歷來最佳成績。英基學校協會（英基）屬校今年則有27個狀元。此外，直資傳統名校聖保羅男女中學，今年誕生6位狀元，分別為朱欣晴、傅舜盈、陳皓頤、莫斯棋、周柏喬及黃鉅霖，另外，該校亦有16位44分的榜眼，15位43分的探花。
滬江維多利亞學校誕9狀元
滬江維多利亞學校共9名學生取得滿分45分，分別為陳振翰、鄒旻希、卓心言、劉岑佳、馮皓政、徐栩兒、黃齊匯、黃凱婷及朱瑞馳，較去年多2名；該校另有8名學生取得44分，13名學生成為「探花」43 分。該校今年IB考生全數合格，平均考獲39分，當中近半考獲40分或以上。
英基學校協會（英基）屬校今年有27個IB狀元。
至於聖士提反書院，共5人考獲滿分，分別為何頌詩、吳天磊、莫君揚、方彥珩及陳謙瑜，刷新2021年誕生3名女狀元的紀錄；另有8名學生取得44分，成為「IB榜眼」；4人則考獲43分。
保良局蔡繼有學校今年則誕生6位狀元，分別為黃奕熙、鍾采霖、馮凱澄、招慧心、湯鎧霖、劉心嵐。
拔萃男書院有5位狀元，包括陳銘得、周沛、 李學澄、梁康承及王令渝 ，另有16位榜眼。
另外，香港加拿大國際學校及保良局顏寶鈴書院，亦分別誕生3位及1位狀元。
部分學校將於今早舉行記者會，公布今屆IB考生成績。
IB放榜2026｜狀元訪問
IB放榜2026｜香港IB狀元學校一覽(部分)
|學校
|45分人數
|英基學校協會屬校
|27
|滬江維多利亞學校
|9
|聖保羅男女中學
|6
|保良局蔡繼有學校
|6
|拔萃男書院
|5
|聖士提反書院
|5
|香港加拿大國際學校
|3
|保良局顏寶鈴書院
|1
|總數
|62
本報記者
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