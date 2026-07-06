IB放榜2026｜國際文憑大學預科課程受追捧 一文解構課程特色

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，本港多所學校均有誕生考獲45分「IB狀元」的喜訊，除了英基學校協會及香港加拿大國際學校等校外，本地的直資或私立中學，包括聖保羅男女中學、拔萃男書院、聖士提反書院、滬江維多利亞學校、保良局蔡繼有學校、保良局顏寶鈴書院等均報喜，至今全港最少誕生62位IB狀元，相信數字會繼續上升。

IB放榜2026｜IB是甚麼？

事實上，IBDP課程近年備受不少家長留意，究竟IBDP是什麼？和本地的中學文憑試課程有什麼分別？國際文憑課程（International Baccalaureate, IB）由瑞士日內瓦國際學校於1968年創立，現已於全球近150個國家推行。在香港，現有70所國際、私立及直資學校獲認證開設IB課程，其中有38所學校開辦「國際文憑大學預科課程」（International Baccalaureate Diploma Programme, IBDP），並在今日公布考試成績。

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IB放榜2026｜IB課程內容有甚麼特點？

IBDP課程為２年制，部份學校為了讓學生掌握就讀IB課程的技巧，因此會在中四開辦IB預備班，在中五和中六級才正式為IBDP課程。

修讀IBDP課程的學生，需在６個學科組別，即「語言與文學研究」、「語言習得（第二語言）」、「個人與社會」、「科學」、「數學」及「藝術（或從上述其他組別中加選一門科目）」，中各選修一門科目，每科的滿分為７分。

IB學生將分別修讀高級程度（HL）科目及標準程度（SL）科目。 HL 和 SL 科目的範圍有所不同，但評分標準相同，高級程度的課程，要求學生展現出更豐富的知識、更深刻的理解和更純熟的技能。而每位學生至少選修3門或最多4門高級課程，其餘課程為標準程度課程。

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至於另外３分，就來自知識理論（Theory of Knowledge, TOK）及拓展論文（The Extended Essay, EE）；此外，學生需完成「創意、行動與服務」（Creativity, Activity, Service, CAS），讓學生除了在學術以外，也涉獵不同的範疇，擴闊視野。

修讀IBDP課程的學生，可揀選的科目多元化，包括中文、英文、商業管理、全球政治、經濟、地理、歷史、心理、哲學、電腦科學、生物、物理、化學、運動 與健康科學、視覺藝術、電影、音樂、劇場等等，視乎學校所開辦的科目而定。

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