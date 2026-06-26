蔡繼有學校創立24載 故事教學育IB狀元 總校長莊美珍勉學生跨越困難變強大｜專訪

保良局蔡繼有學校早前舉行24周年校慶開放日，吸引不少家長到場取經，了解這間新一代「IB狀元」搖籃。現任總校長莊美珍是蔡繼有學校的元老級人馬，她接受《星島教育》專訪時坦言，早年跟隨校長劉筱玲，放棄津校教席，到一間倡以故事書教學的全新私校任教，其實頗大風險。經過多年發展，始印證該校的教育方向正確。自言小時候學術不強但有運動細胞的莊美珍，常以其經歷鼓勵學生，「不要害怕困難，因為每一次的跨越，都會讓你變得更強大。」

轉戰私校 心情忐忑

保良局蔡繼有學校於2002年創校，是全港首間獨立的非牟利一條龍私立學校，提供1至12年級的雙語教育；學生在9至10年級，將修讀國際普通中學教育文憑（IGCSE）課程；而11至12年級，則修讀國際文憑大學預科課程（IBDP）。翻查資料，該校自2013年有學生應考IB文憑試後，最少誕生26名「IB狀元」，成績非常理想。

現任的蔡繼有學校總校長莊美珍，投身教育界已30年，本身為體育老師，曾在保良局陳南昌夫人小學任教，並認識了當時的校長劉筱玲。直至保良局開辦蔡繼有學校，委任了劉筱玲為創校總校長，莊美珍亦獲邀前往新校任教。「現時想起，都頗大風險，因當時在津貼小學任教，基本上是長工，毅然轉做私校，也不知是否會成功，但也『試吓啦！』」在全新環境下，莊美珍有不少發揮機會，直至劉筱玲5年前榮休，莊美珍即接棒成為第二任總校長。

回想在蔡繼有學校服務的24載，莊美珍說初期都很忐忑，「創校時只有1、2年級，學生要經過漫長的時間才升讀中學。老實說，當學生升讀IGCSE時，我們都有壓力，因當時未有學校用故事書教語文，校內又不設排名，做法受外界注視，如果『唔得』，就好像夢想破滅。直至後來學生表現超乎預期，才確認蔡繼有的教育方向，原來真有成效。」談到學校成為新一代「IB狀元」搖籃，莊美珍認為跟該校推行雙語教育，並以故事書教中、英文有關。「學生很喜歡這個模式，因為容易有共鳴。」然而，要以故事書代替教科書，老師除了要把故事中的詞彙、句子結構等化為學習材料，還要思考如何讓學生透過故事作深度思考、培養價值觀、觀察和表達能力等等，「IGCSE和IBDP都需要學生有較高語文能力及分析能力，而這些能力正正是我們學生從小開始培養。」另外，該校亦會邀請校外機構舉行工作坊，讓學生做實驗，培養他們的科學探究技能及好奇心等。

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砥礪學習 發掘潛能

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除了課程設計，求學心態也很重要。莊美珍表示，該校從小一給予學生的訊息，就是「達標」就可以，成績表從來沒有分數，目的是不想學生比較。「以IBDP為例，從沒規限取滿分的人數，所以學生不用『爭崩頭』，可以一同努力，互相幫忙，也不用擔心別人比自己優秀；而朋輩間的學習，互相扶持，遠比只由老師教授更好。」她續說，該校有很多小時候只屬達標的學生，結果畢業後讀醫科，原因是自信沒有被打擊，讓他覺得自己有能力，於是不斷進步。

事實上，莊美珍也常以自己經歷鼓勵學生，「以前我讀書成績不是很理想，會覺得沒有出路，但因為體育有潛質，也可抬起頭做人。我常跟學生說，你總有東西比別人強，憑藉那一絲成功感，就可以開啟不同的門，只要不放棄就可以！」

成為總校長，莊美珍坦言須全方位轉型，從教學轉向管理，當中涉及財務、人手、工程等問題，這讓她意識到，校長其實是扮演一個「超級英雄」，努力撐起學校每個角落。「我很慶幸自己擁有運動員的基因，對我來說，困難是一個個需要跨越的欄杆，而每次的跨越，都是技能的升級，所以不要害怕困難，因為每一次的跨越，都會讓你變得更強大。」

記者 陳艷玲 攝影 葉偉豪

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