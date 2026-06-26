蔡繼有學校重雙語教育有利AI發展 總校長莊美珍：鼓勵學生自主參賽｜專訪

輝達執行長黃仁勳早前曾說，語言是和AI（人工智能）溝通的語言程式，更指主修英文的學生，有可能是未來最成功的一群，反映語文能力的重要性，而這個說法，在保良局蔡繼有學校某程度也得到印證。

不懂AI將欠競爭力

莊美珍表示，在未來世界，如不懂使用AI，將欠缺競爭力，所以該校亦重視學生在有關方面的素養及技能，並要求老師必須用AI，否則難以教授學生；另一方面，由於該校重視語文教育，故學生使用AI時，亦坦言有幫助。

蔡繼有學校的機械人隊，兩年前在學生的建議及主導下成立，在校外比賽中亦有獲獎，包括First Tech Challenge、世界奧林匹克機械人競賽（WRO）等等，當中亦有AI元素。

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學生主導機械人隊

就讀9年級的隊長羅頌唯、副隊長陳希信和軟件工程師及機手劉誠浚表示，編程時會用到AI，所以在校內習慣用英語，亦有助他們用精準的語言，向AI表達指令和意見，「參加國際賽事，要提交16頁的文字報告，都要用英文寫，讓評判更了解作品。」

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莊美珍表示，校方鼓勵學生參加不同比賽，包括和AI相關的比賽，學生可以自主參加，亦可以使用學校資源。「AI是運用的工具，不需要特別教，但學生要明白運用的原則，例如可請AI給予意見，但最後的作品都要自己完成。」

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