胡嘉瑩 - IB狀元媽媽分享：如何培養孩子自學能力丨媽媽學神

身邊不少家長朋友，會為讀小學的孩子安排補習。每星期3、4天上補習班十分常見。坦白說，雖然我本身是教育機構的創辦人之一，但我一直不太贊成在小學階段補得太密。原因很簡單：每個孩子的興趣、學習動力與自學能力都不同。過早、過多的補習，或許短期內能看見成績提升，但小朋友一旦習慣了「要有人教才會學、靠操卷才拿分」模式，很容易被剝奪了自我探索與建立自學能力的機會。

留白讓孩子放電

當孩子有足夠的遊戲與休息、感到被理解與被尊重，內在安全感與幸福感會提升，學習動力自然更充足，於是更願意在學業與其他方面投入與發揮，形成良性循環。（示意圖）

在現行的教育制度及社會競爭風氣下，留給小朋友自由玩樂與探索的時間其實不多。很多小朋友的時間表，相比全職工作的成人還要緊湊。然而，在這個瞬息萬變的時代，真正重要的能力，是靈活變通、良好溝通、保持好奇心，並能主動學習。如果我們過度側重外在教導與分數導向，孩子的探究精神與自學能力，便會在不知不覺間被磨蝕。

以個人的育兒經驗與觀察，我十分認同在小學階段，每星期至少安排2至3天放學後「留白」，讓孩子「放電」。可以到公園與其他小朋友盡情玩耍，也可以參與不同運動，嘗試新興趣。這些活動不一定需要有明確的目標，可以單純為了開心探索而參加。其實，孩子在玩樂過程中，正不斷學習與人相處、解決問題，例如玩遊戲時怎樣談規則、怎樣面對輸贏與衝突等，都是日後受用的關鍵能力，也往往和「抗挫力」、「自我調節」很有關。

當孩子有足夠的遊戲與休息、感到被理解與被尊重，內在安全感與幸福感會提升，學習動力自然更充足，於是更願意在學業與其他方面投入與發揮，形成良性循環。補習並非原罪，但需要補得其所、留白得其時。我更在意的是：孩子能否保留「我可以先自己試試看」的習慣，而不是凡事都等人餵答案。給孩子空間去嘗試、允許犯錯、再試一次，他們才有機會真正培養自我驅動的學習力，走出屬於自己的成長路。

文：胡嘉瑩

作者為IB狀元，畢業於劍橋大學經濟系，Cana Academy Limited創辦人之一，亦是IB考官；育有一子一女。

原文標題為〈讓小朋友去玩吧！ 〉。

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