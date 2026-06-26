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蔡繼有學校小一18人爭1學額 總校長莊美珍：面試考語文合作｜專訪

知識轉移
更新時間：12:55 2026-06-26 HKT
發佈時間：12:55 2026-06-26 HKT

保良局蔡繼有學校為一條龍學校，開辦1至12年級的課程，家長如果有意為子女申請該校，最理想是在小一時申請，因其他年級的插班名額有限。莊美珍表示，今年各級退學人數不多，現時只有2、3及8年級招收插班，但名額非常有限，其中2年級只有1至2個學額。她又透露，該校每年逾3500人申請小一，以小一學額約200個計算，約18人爭1個學額。

插班名額有限

延伸閱讀：蔡繼有學校創立24載 故事教學育IB狀元 總校長莊美珍勉學生跨越困難變強大｜專訪

由於學位競爭激烈，莊美珍指會設面試，從中了解小朋友的語文能力，以及是否能和其他小朋友合作等等。「我們真心相信每個小朋友都有潛質，但由於我們是雙語學校，所以希望取錄的學生須具備語文能力，不是要他們識寫字，但起碼要認到，和老師溝通到，聽得懂他們說話，如果水平相差太遠，對小朋友來說都有壓力。」

另外，莊美珍表示，該校着重德育，所以在面試過程中，會留意申請人能否和其他小朋友合作，「如果小朋友不守規矩，對我們來說比較有挑戰性。」

延伸閱讀：蔡繼有學校重雙語教育有利AI發展 總校長莊美珍：鼓勵學生自主參賽｜專訪

蔡繼有學校的面試，主要以廣東話及英文進行，莊美珍表示，主要為對談形式，老師從中了解小朋友的語文能力，是否跟隨和明白老師的指示。「另設小組面試，例如看小朋友會否分享、能否跟其他人相處；玩遊戲時，小朋友會否參與、或輸掉就不開心？這些反應都可反映平日情況。」她續說，由於申請人數眾多，小朋友可能只有丁點做得不好，便已經遭淘汰。

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